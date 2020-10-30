Хэллоуин заглянул в Steam — праздничная распродажа со скидками до 90 %

Хэллоуинская распродажа / Steam

Компания Valve по давно устоявшейся традиции начала сезон осенних распродаж с установления привлекательных скидок на множество игр накануне ежегодного праздника Хэллоуин, который продлится до вечера 2 ноября.

Скидки, в основном, получили хорроры и игры с повышенной концентрацией жестокости. В частности на распродаже можно купить:

Devil May Cry 5/ Capcom

F.E.A.R. 2: Project Origin / Monolith Productions

Metro: Last Light / 4A Games

Control / Remedy

Напомним, что сейчас проходят хэллоуинские распродажи в Epic Games Store, PS Store и GOG.