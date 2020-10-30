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Хэллоуин заглянул в Steam — праздничная распродажа со скидками до 90 %

30 октября 2020, 11:31

Скидки на сотню игр, включая самые популярные представители жанра ужасов.

Хэллоуинская распродажа / Steam

Компания Valve по давно устоявшейся традиции начала сезон осенних распродаж с установления привлекательных скидок на множество игр накануне ежегодного праздника Хэллоуин, который продлится до вечера 2 ноября.

Скидки, в основном, получили хорроры и игры с повышенной концентрацией жестокости. В частности на распродаже можно купить:

Devil May Cry 5/ Capcom
F.E.A.R. 2: Project Origin / Monolith Productions
Metro: Last Light / 4A Games
Control / Remedy

Напомним, что сейчас проходят хэллоуинские распродажи в Epic Games Store, PS Store и GOG.

Хэллоуин скидки распродажа Steam
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