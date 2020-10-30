Хэллоуин заглянул в Steam — праздничная распродажа со скидками до 90 %

Скидки на сотню игр, включая самые популярные представители жанра ужасов.
Компания Valve по давно устоявшейся традиции начала сезон осенних распродаж с установления привлекательных скидок на множество игр накануне ежегодного праздника Хэллоуин, который продлится до вечера 2 ноября.
Скидки, в основном, получили хорроры и игры с повышенной концентрацией жестокости. В частности на распродаже можно купить:
- Condemned: Criminal Origins (-75%) — 57 грн
- Resident Evil 2 (-69%) — 479 грн
- Call of Cthulhu (-70%) — 131 грн
- 7 Days to Die (-66%) — 111 грн
- Devil May Cry 5 (-20%) — 639 грн
- Vampyr (-70%) — 164 грн
- F.E.A.R. 2: Project Origin (-75%) — 57 грн
- SOMA (-90%) — 37 грн
- Slender: The Arrival (-85%) — 25 грн
- Alan Wake (-75%) — 57 грн
- Dead by Daylight (-60%) — 111 грн
- The Evil Within (-50%) — 260 грн
- Metro: Last Light Redux (-80%) — 55 грн
- Dying Light (-66%) — 156 грн
- Outlast (-85%) — 41 грн
- Sophie's Curse (-67%) — 22 грн
- Layers of Fear VR (-25%) — 209 грн
- INSIDE (-66%) — 94 грн
- Project Zomboid (-33%) — 153 грн
- Control Ultimate Edition (-30%) — 472 грн
Напомним, что сейчас проходят хэллоуинские распродажи в Epic Games Store, PS Store и GOG.
Автор: Денис Пономаренко