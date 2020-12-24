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Хогвартс ждет – в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной Гарри Поттера

24 декабря 2020, 14:30
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Дата выхода, молодой Дамблдор и другие подробности о Hogwarts Legacy.

Кадр из Hogwarts Legacy / Avalanche Software

На популярном форуме Reddit проскользнул слух о недавно анонсированной Hogwarts Legacy, проекте во вселенной Гарри Поттера про школу волшебства и магии. По словам автора, данная информация была получена от одного из членов команды разработчиков.

Так, релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место.

Также упоминается продвинутая система разрушения объектов, которая будет органично вписана в мир магии. Игроки смогут посетить все культовые локации, а также множество новых и встретятся с молодым Дамблдором. Некоторых животных можно приручить и оседлать. К слову, в игре будут и другие "транспортные средства".

Инсайдер отметил, что сюжет игры весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей".

Игру Hogwarts Legacy анонсировали в рамках PlayStation 5 Showcase. Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Hogwarts Legacy - трейлер

Напомним, что на церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect. У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Гарри Поттер Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S Hogwarts Legacy
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