Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь

Ghostrunner / One More Level

Компании One More Level и 505 Games официально сообщили о том, что Switch-версия киберпанк-экшен Ghostrunner поступит в продажу уже на следующей недели, 10 ноября. Подробности об этом издании игры сообщат дополнительно.

Изначально разработчики игры планировали выпустить Ghostrunner одновременно на всех платформах, но в итоге сроки ее выпуска было решено сдвинуть на несколько недель, дабы владельцы консоли от Нинтендо остались полностью довольны новинкой. А в 2021 году с одной из лучших игр этого года познакомятся владельцы некст-ген консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

Ghostrunner — эта жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Игра расскажет вам историю мира, который остался в прошлом и обитатели которого вынуждены постоянно сражаться, чтобы выжить.

При должном умении и усердии, боевая система экшена позволяет реализовать такую красоту, давая кайфовать от каждого нанесенного удара своей катаной, как никогда ранее.

Ghostrunner можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

С нашим обзором на игру можно ознакомиться по ссылке.