Первый большой эксклюзив для PS5 обзавелся новыми подробностями

Spider-Man: Miles Morales / Game Informer

Журналисты Game Informer поиграли в демо новой игры Insomniac на PS5, поделившись вполне содержательным превью в новом выпуске журнала.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — прямое продолжение оригинальной игры, которое будет удерживать фокус на приключениях чернокожего паренька из Бруклина по имени Майлз Моралес. Но повествование не обойдется и без всеми любимого Питера Паркера, несмотря на то, что он не будет играбельным персонажем.

Майлсу 17 лет, а события игры проходят через год после первой части. Игра начинается с очень бодрого вступления, в котором Майлс сходится в битве с знакомым всем злодеем (вероятно, речь идет о Райно). О втором Человеке-Пауке жители Нью-Йорка практически ничего и не знают — когда Майлс предлагает уличному художнику добавить второго паука на мурал с Питером Паркером, на что тот в недоумении пожимает плечами.

Гарлем (район в северной части нью-йоркского боро Манхэттен) ощущается живым местом, за которым просто интересно наблюдать. Сам Майлс исключительно вежливый юноша, который ответственно относится к своему статусу — стоит ему надеть маску, и он становится мужественным и уверенным в себе супергероем с лидерскими качествами. Когда он занимается уличными преступлениями, на нем надет пуховик, худи, леггинсы под шортами и ботинки.

Spider-Man: Miles Morales / Game Informer

В игре будут как совершенно новые персонажи, так и давно знакомые всем герои и злодеи. Сражения Майлса с противниками отличаются от таковых из первой части. Моралес использует новые приемы, может становиться невидимым, а ещё он может пользоваться "веном"-приемами — это усиленные атаки, которые можно использоваться после заполнения соответствующей шкалы. Теперь Человек-Паук может добивать своих врагов сидя на стене или на потолке. Кроме того, ощущается разница в поведении Питера и Майлса — движения второго не такие пластичные ввиду отсутствия опыта в драках.

В Game Informer отмечают, что несмотря на уменьшенную продолжительность сюжетной кампании, катсцены выглядят более масштабно и эффектно, чем в первой части. Помимо обыденных миссий, герой сможет заниматься уличными преступлениями, ориентируясь по Нью-Йорку с помощью разработанного его другом приложения — в любой момент Майлс сможет достать смартфон и посмотреть, есть ли рядом какие-то подозрительные активности.

Питер Паркер будет связываться с Майлсом на протяжении всей игры, а в самом начале можно будет даже отправиться вдвоем на боевое задание. Отсутствие Питера в дальнейшем объясняется тем, что он улетает вместе с Эм-Джей в командировку в качестве фотографа. Перед прощанием Питер дарит Моралесу особенный презент — это первый костюм Человека-Паука, который достается Майлсу.

Spider Man / Game Informer

Игра будет работать на консоли нового поколения PS5 в двух режимах: с динамическим 4К и 60 FPS без трассировки лучей; с 4К и 30 FPS, трассировкой лучей и другими графическими улучшениями.

Журналисты также отмечают, что на PS5 в игре вообще нет загрузок, даже при использовании быстрого перемещения анимация с поездкой в метро становится опциональной. Кроме того, игра позволит испытать функцию 3D-аудио и возможности нового беспроводного контроллера DualSense в полной мере.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года для PS5. Версия для PS4 выйдет чуть раньше — 12 ноября 2020. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5.

Ранее Marvel анонсировала две книги, связанные с релизом экшена от Insomniac Games — роман, который расскажет о том, что случилось с главным героем до событий игры, а также полноценный артбук.