Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились первые подробности

Project 007 / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, сообщили первые подробности свежеанонсированной игры про Джеймса Бонда, которая проходит под рабочим названием Project 007.

Так, в частности, стало известно, что игроков ждёт самая продолжительная и амбициозная игра студии IO Interactive – в Project 007 будет мир немалых размеров и значительно больше контента, чем в предыдущих работах компании.

Игра работает на усовершенствованном движке Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке. Движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Как подтвердили разработчики, Project 007 создаётся для консолей и РС – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Напомним, в производстве у IO Interactive также находится Hitman 3, релиз которой намечен на 20 января следующего года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

Ранее Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5.