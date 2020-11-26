Игроки FIFA решили заработать на смерти Диего Марадоны

Диего Марадона прайм-икона / FIFA 21

Игроки спортивного симулятора FIFA 21 заметили, что прайм-карточка спортивной легенды Диего Марадоны сильно поднялась в цене. Вчера, 25-го ноября, весь футбольный мир потрясла новость о смерти легендарного в прошлом футболиста.

Он скончался на 61-м году жизни из-за остановки сердца.

Согласно статистике на портале Futbin, который отслеживает цены в FIFA 21, стоимость карточки футболиста поднялась с 2 млн. монет до 2.7 млн. на платформе PlayStation. Цена игрока на ПК выросла с 2.1 млн. до 3.3 млн (а временами доходит до 6 млн.)., а на Xbox One – с 2 до 2.5 млн.

Многие пользователи посчитали подобное кощунством. На данный момент ЕА не отреагировала на просьбу убрать карточку Марадоны из игры или заморозить по ней все транзакции.

Подобная ситуация уже была после смерти экс-нападающего Кардифф Сити Эмилиано Салы. Тогда цена на карточку с игроком выросла с 750 монет до 10 тысяч, а YouTube заполонили различные гайды, как получить Эмилиано к себе в команду.

Диего Марадона умер - что известно: