Игроки Fortnite теперь могут "заглянуть в душу" своим сопартийцам

Fortnite / Epic Games

Игроки Fortnite теперь могут не только громко браниться между собой, но и посмотреть в глаза тем, из-за кого им не удалось получить 1 место в матче. Это стало возможным благодаря технологии Houseparty, которую Epic Games приобрела в прошлом году.

Для работы видеочата требуется телефон на iOS/Android и приложение Houseparty, которое в дальнейшем нужно связать с аккаунтом Epic Games. Телефон, в свою очередь, будет служить видеокамерой и будет отображать только лицо человека, скрывая задний фон.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV.

Присоединитесь к друзьям как обычно или пригласите их присоединиться к вам.

Запустите Fortnite на ПК или PlayStation.

Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

В качестве бонуса за привязку учётной записи откроется радужная обёртка Rainbow Fog. Игроки на платформах, где интеграция пока недоступна, могут получить награду 4 декабря за пять матчей с друзьями в период с 20 ноября (07:00 по Киеву) по 27 ноября (08:00 по Киеву).

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.