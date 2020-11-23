Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online

GTA VI / Rockstar

Намёки на существование GTA VI становятся всё безумнее. Так, в трейлере грядущего обновления для Grand Theft Auto Online промелькнули координаты, которые введут к одному месту в штате Вирджиния.

И в нём, казалось бы, нет ничего примечательного, кроме дороги в форме римской цифры VI. Более того, римская шестёрка есть и в английском названии штата – Virginia.

В Rockstar, конечно же, никак это не прокомментировали. Возможно, все это просто случайность, возможно – нет. Единственное, что можно с уверенностью сказать о создателях GTA и RDR – за каждой случайностью может скрываться особый смысл.

Официальная дата выхода GTA VI еще не известна – Rockstar Games не выпускала анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная.