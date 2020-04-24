Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно

Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

В Call of Duty: Warzone может играть бесплатно любой желающий, а вот ради остального мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2019 года нужно уже купить полную версию игры. Однако на этих выходных у всех фанатов королевской битвы от Infinity Ward будет возможность попробовать пять карт из Modern Warfare 2019 без каких либо проблем.

Для этого издатель Activision организовал особые бесплатные выходные. Стартуют они 24 апреля и завершатся 27 апреля. Для игры вам нужно будет скачать Call of Duty: Warzone, а не основную версию шутера.

Читайте такжеCall of Duty: Warzone хотят сделать ближе к Fortnite в плане событийБудут режимы "6 на 6" и "10 на 10". Владельцы Modern Warfare 2019 года смогут сыграть с фанатами бесплатной версии шутера. Также все версии будут поддерживать кроссплей между PC, Xbox One и PS4.

В Infinity Ward пообещали также добавить новые плейлисты с картами и режимами, чтобы разнообразить игровой процесс.

Ниже приведен список карт, которые станут бесплатными.

Aniyah Incursion

Hovec Sawmill

Khandor Hideout

Shoot House

Talsik Backlot

Бесплатные выходные в Call of Duty: Warzone

А в сети уже ходят слухи о Call of Duty 2020 года. Это будет мрачный шутер о Вьетнаме и Холодной войне, который отличится огромным количеством жестокости.