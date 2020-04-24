УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно

24 апреля 2020, 14:44

На выбор будет пять карт.

Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

В Call of Duty: Warzone может играть бесплатно любой желающий, а вот ради остального мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2019 года нужно уже купить полную версию игры. Однако на этих выходных у всех фанатов королевской битвы от Infinity Ward будет возможность попробовать пять карт из Modern Warfare 2019 без каких либо проблем.

Для этого издатель Activision организовал особые бесплатные выходные. Стартуют они 24 апреля и завершатся 27 апреля. Для игры вам нужно будет скачать Call of Duty: Warzone, а не основную версию шутера.

Читайте такжеCall of Duty: Warzone хотят сделать ближе к Fortnite в плане событийБудут режимы "6 на 6" и "10 на 10". Владельцы Modern Warfare 2019 года смогут сыграть с фанатами бесплатной версии шутера. Также все версии будут поддерживать кроссплей между PC, Xbox One и PS4. 

В Infinity Ward пообещали также добавить новые плейлисты с картами и режимами, чтобы разнообразить игровой процесс.

Ниже приведен список карт, которые станут бесплатными.

  • Aniyah Incursion
  • Hovec Sawmill
  • Khandor Hideout
  • Shoot House
  • Talsik Backlot
Бесплатные выходные в Call of Duty: Warzone
Бесплатные выходные в Call of Duty: Warzone

А в сети уже ходят слухи о Call of Duty 2020 года. Это будет мрачный шутер о Вьетнаме и Холодной войне, который отличится огромным количеством жестокости.

Call of Duty Call of Duty: Warzone игры игры на ПК консольные игры бесплатно
Сейчас вы просматриваете новость «Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:45
Психолог рассказал, как с минимальными потерями перенести панику из-за коронавируса
14:44
Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно
13:53
Возвращение ветерана: экс-глава МВД Цушко хочет стать замминистра финансов
13:52
Как прошел концерт рэпера Трэвиса Скотта внутри Fortnite
13:45
Бабкина пришла в себя и спросила о параде на День победы
13:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
13:20
Эксперт рассказал, когда курс доллара свалится до 27 гривен
13:11
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
12:54
Путин одобрил: украинцам теперь намного проще получить гражданство России Видео
12:43
Оружие к бою: в Сети появилось зрелищное видео о новых украинских ракетах Видео
12:31
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
12:29
Кравчук назвал ключевую ошибку Зеленского Видео
12:27
Энергоатом в кризис не может продать самую дешевую электроэнергию
12:11
Как будут снимать карантин в Украине: в МОЗ рассказали о пяти этапах
12:04
Назад к истокам: главарь "ДНР" Пушилин приказал переименовать Донецк в Сталино
11:55
Living In A Ghost Town - The Rolling Stones сняли новый клип Видео
11:50
Карантин не может длиться вечно: когда и как Украина будет возвращаться к жизни
11:39
Саакашвили рассказал о поручении Зеленского Видео
11:24
"Иконы с Путеным надо х*ярить": в Сети разозлились из-за фресок в храме с Путиным и Сталиным
11:17
Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
10:54
"Мойте задницы в колодце": Азилия Бэнкс публично унизила россиян
10:48
Смягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работу Видео
10:42
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
10:24
Редис и бананы: рецепт простого необычного салата Видео
10:22
"Еще одна матрешка": Maruv устроила онлайн-концерт Вконтакте и разгневала украинцев
10:18
Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту
10:10
Путин строит цифровой концлагерь, который его и похоронит мнение
10:08
Ляшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19 Видео
09:20
Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных Видео
09:13
"Все только впереди": разведчик предупредил о возможном обострении на Донбассе
09:03
"Спасибо России": в Луганске из-за коронавируса "умерли" скорые – Штирлиц
08:42
Когда карантин в Украине закончится мнение
08:29
Кравчук поставил оценку Зеленскому
08:28
Жуткая цифра: стало известно, сколько лет жизни "крадет" коронавирус
08:00
Гороскоп на 24 апреля: любовное везение и властный покровитель Видео
07:46
"Корона" атакует с новой силой: ученый назвал новые страны-эпицентры пандемии
06:56
Кастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летом мнение
06:31
"Обалденно!": Катерина Кухар без белья игриво позирует на пикантном фото
06:31
Угроза из Чернобыля и горящие леса: сколько пожары будут терзать Украину
06:08
Эксперт спрогнозировал конец карантина в Украине Видео
05:27
"Бедняги мая": чей секрет могут слить, а кому грозят побочки
05:01
Как заварить самый здоровый кофе: назван важный нюанс
04:22
Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки
03:43
Губы опять не туда угодили: топ-3 самых частых ошибок при минете
03:24
"Какие сисяндры, самый сок": Катя Кищук достала голую грудь из платья Фото
03:05
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
02:14
Засухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климата
01:38
Лукавая брюнетка-порнозвезда показала сочное тело в эротичном белье Фото
01:17
Американские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге Видео
00:55
Названа серьезная угроза соли для организма во время пандемии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять