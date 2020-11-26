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Серии Metro исполнилось 10 лет – украинская студия 4A Games рассказала о планах на будущее

26 ноября 2020, 11:50

В настоящий момент студия занята выпуском "Исхода" на Xbox Series и PlayStation 5.

Кадр из игры Metro Exodus / 4A Games

Популярной игровой серии "Метро" от украинской геймдев-компания 4A Games исполнилось 10 лет – в честь данного торжества разработчики решили поделиться с игроками планами на ближайшее будущее.

Напомним, что релиз первой игры серии – Metro 2033 – состоялся в 2010 году. Сюжет игры основывается на одноимённом романе Дмитрия Глуховского"Метро 2033". Последний тайтл серии – Metro Exodus – переосмысливает и продолжает сюжет романа "Метро 2035".

Metro Exodus для PS5 и Xbox Series выйдет в 2021

Так, в частности, стало известно о планах 4A Games по выпуску некстген-версии Metro Exodus для консолей нового поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5. Улучшенная версия предложит повышенную частоту кадров, подтянутое разрешение, быструю загрузку и трассировку лучей. Выход намечен на следующий год, владельцы оригинальной игры получат её бесплатно.

В настоящий момент на многих платформах онлайн-дистрибуции игр, Metro Exodus можно купить со скидкой в 60%.

Подтверждена новая часть Metro

Помимо всего прочего, разработка следующей части "Метро" уже идёт полным ходом. В официальном блоге представители студии отметили:

  • Игра делается для PC, PS5 и Xbox Series;
  • Для игры будет переработан движок и сразу появится поддержка трассировки лучей;
  • Сюжетный режим для одного игрока остается в приоритете;
  • Возможно появление мультиплеера – пока эта идея находится на стадии обсуждений.

Новый IP на подходе

И напоследок: 4A Games обмолвились, что они собираются создать ещё одну ААА-игру в совершенно новой вселенной, которая будет развиваться параллельно с серией Metro. Под нее прямо сейчас набирают людей в офисы студии в Киеве и на Мальте.

Больше подробностей стоит ожидать в самое ближайшее время.

Metro: Exodus PlayStation 5 Xbox Series X 4A Games
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