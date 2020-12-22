Игровые студии и издатели со всего мира поздравляют геймеров с новогодними праздниками
22 декабря 2020, 17:06
В подборку вошли десятки поздравлений от разных компаний, среди которых Bethesda, Naughty Dog и многие другие.
Игровые студии и издатели начали поздравлять игроков с праздниками красочными тематическими открытками. Официальный блог PlayStation собрал их все в одну галерею.
В подборку вошли десятки поздравлений от разных компаний, среди которых Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Bethesda (Fallout, TES), Sucker Punch (inFAMOUS, Ghost of Tsushima) и многие другие.
Некоторые команды ограничились праздничным фоном и обычными скриншотами. Другие подготовили полноценные рисованные открытки. Например, американская компания-разработчик компьютерных игр Firaxis Games заменила Землю на обложке Civilization VI елочным шариком.
Отметим, что в преддверии наступающего Нового года и Рождества тематические мероприятия проходят на разных площадках. В королевской битве Fortnite стартовало зимнее событие "Снегопад", создатели Fall Guys дарят костюм Деда Мороза, а сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит встреч для бесплатных аккаунтов на несколько предстоящих праздников.
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
Новогодние открытки от игровых студий / blog.playstation.com
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