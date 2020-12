Игровые студии и издатели со всего мира поздравляют геймеров с новогодними праздниками

Новогодние открытки от игровых разработчиков

Игровые студии и издатели начали поздравлять игроков с праздниками красочными тематическими открытками. Официальный блог PlayStation собрал их все в одну галерею.

В подборку вошли десятки поздравлений от разных компаний, среди которых Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Bethesda (Fallout, TES), Sucker Punch (inFAMOUS, Ghost of Tsushima) и многие другие.

Некоторые команды ограничились праздничным фоном и обычными скриншотами. Другие подготовили полноценные рисованные открытки. Например, американская компания-разработчик компьютерных игр Firaxis Games заменила Землю на обложке Civilization VI елочным шариком.

Отметим, что в преддверии наступающего Нового года и Рождества тематические мероприятия проходят на разных площадках. В королевской битве Fortnite стартовало зимнее событие "Снегопад", создатели Fall Guys дарят костюм Деда Мороза, а сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит встреч для бесплатных аккаунтов на несколько предстоящих праздников.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last Of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.