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"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%

15 ноября 2020, 14:09

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.

Bloodborne / FromSoftware
Bloodborne / FromSoftware

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала распродажа "Игры до 650 гривен", которая продлится до 1 декабря. этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Bloodborne отдают за 451 грн вместо 1049. Красочный платформер Rayman Legends можно взять за 324 грн, столько же просят за обновленную версию God of War III.

Из интересных предложений также можно отметить:

Dark Souls III
Dark Souls III
Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Uncharted 3: Иллюзии Дрейка
Uncharted 3: Иллюзии Дрейка

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года.

Автор: Денис Пономаренко
PlayStation PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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