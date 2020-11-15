"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала распродажа "Игры до 650 гривен", которая продлится до 1 декабря. этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Bloodborne отдают за 451 грн вместо 1049. Красочный платформер Rayman Legends можно взять за 324 грн, столько же просят за обновленную версию God of War III.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Watch Dogs 2 (-69%) – 449 грн
- Dark Souls III (-75%) – 374 грн
- Far Cry New Dawn (-59%) – 499 грн
- Коллекция Jak and Daxter (-63%) – 517 грн
- Assassin’s Creed The Ezio Collection (-44%) – 649 грн
- The Division 2 – Standard Edition (-67%) – 197 грн
- Sid Meier's Civilization VI (-57%) – 649 грн
- Gran Turismo Sport (-50%) – 274 грн
- A Way Out (-65%) – 367 грн
- LittleBigPlanet 3 (-50%) – 324 грн
- Коллекция Heavy Rain и "За Гранью: Две души" (-68%) – 383 грн
- Subnautica (-32%) – 649 грн
- Batman: Коллекция Аркхема (-64%) – 649 грн
- Shadow of the Colossus (-75%) – 299 грн
- Легендарное издание "inFAMOUS: Второй сын" (-57%) – 408 грн
- What Remains of Edith Finch (-79%) – 194 грн
- Обновленная версия Uncharted 3: Иллюзии Дрейка (-33%) – 334 грн
- Killzone: В плену сумрака (-50%) – 324 грн
- Lords of the Fallen (-84%) – 103 грн
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (-79%) – 419 грн
Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года.
Автор: Денис Пономаренко