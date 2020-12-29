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"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала праздничная распродажа со скидками до 90%

29 декабря 2020, 21:30

В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

PlayStation Store распродажа / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала праздничная распродажа "Игры до 650 гривен", которая продлится до 9 января 2021. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота отдают за 284 грн вместо 949. Нашумевшую корейскую MMORPG Black Desert можно взять за 399 грн, столько же просят за полный сезон Hitman 2016 года со всеми доп. миссиями.

Из интересных предложений также можно отметить:

Fallout 4
Кадр из Fallout 4 / Bethesda Game Studios
Shadow of the Tomb Raider
Кадр из Shadow of the Tomb Raider / Crystal Dynamics
Metal Gear Solid V
Кадр из Metal Gear Solid V / Konami
Кадр из Dark Souls / FromSoftware

Напомним, что в настоящий момент в другом сервисе EGS проходит праздничная раздача бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают необычную карточную игру Solitairica, объединившую в себе два совершенно разных жанра. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 82/100.

Забрать тайтл можно до 29 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат Torchlight 2 – настоящий потомок Diablo 2, впитавший его душу, кровь и плоть.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 Epic Games PlayStation Plus
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