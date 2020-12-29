"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала праздничная распродажа со скидками до 90%

В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала праздничная распродажа "Игры до 650 гривен", которая продлится до 9 января 2021. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота отдают за 284 грн вместо 949. Нашумевшую корейскую MMORPG Black Desert можно взять за 399 грн, столько же просят за полный сезон Hitman 2016 года со всеми доп. миссиями.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Far Cry 5 (-80%) — 379 грн
- Fallout 4 (-70%) — 194 грн
- Grand Theft Auto V Premium Online Edition (-58%) — 503 грн
- ARK: Survival Evolved (-75%) — 412 грн
- Tekken 7 (-80%) — 299 грн
- Battlefield 1 (-70%) — 209 грн
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (-75%) — 449 грн
- Resident Evil 7 (-50%) — 324 грн
- DOOM (-70%) — 194 грн
- Dragon's Dogma: Dark Arisen (-60%) — 319 грн
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (-75%) — 162 грн
- Средиземье: Тени Мордора - Золотое издание (-75%) — 449 грн
- Outlast 2 (-80%) — 189 грн
- BioShock: The Collection (-80%) — 299 грн
- SOMA (-90%) — 92 грн
- Mad Max (-50%) — 324 грн
- The Walking Dead: The Complete First Season (-50%) — 249 грн
- Shenmue I & II (-75%) — 299 грн
- Dark Soul: Remastered (-70%) — 359 грн
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition (-70%) — 179 грн
Напомним, что в настоящий момент в другом сервисе EGS проходит праздничная раздача бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают необычную карточную игру Solitairica, объединившую в себе два совершенно разных жанра. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 82/100.
Забрать тайтл можно до 29 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат Torchlight 2 – настоящий потомок Diablo 2, впитавший его душу, кровь и плоть.