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Инди-жемчужина с 98% положительных обзоров покоряет игроков в Steam

30 ноября 2020, 17:35

Игра доступна бесплатно всем желающим.

Vecter
Vecter / Steam

В октябре этого года в сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз красочного неонового раннер шутера Vecter, который был создан силами одного разработчика под ником Taranasus.

Продукт очень тепло принят и на момент публикации новости получил 98% положительных обзоров от 2000+ пользователей. Игру хвалят за необычный визуальный дизайн, интересный игровой процесс и восхитительное музыкальное сопровождение.

Как отмечает создатель игры, с момента своего релиза Vecter привлек почти 300 тыс. геймеров, несмотря на то, что абсолютно все игровые СМИ обошли игру стороной. Впрочем, автор не унывает, поскольку создание игр для него – это, в первую очередь, хобби, а не способ заработка.

Vecter – это динамичная ретровейв аркада, в котором ваша цель выжить, устроив ад на своем пути. Проносясь по трассам в стиле ретровейва игроки должны лететь в бесконечную даль, уворачиваясь от динамического окружения и собирая бонусы.

Игра поддерживает многопользовательский режим и предлагает как оригинальный саундтрек, который, к слову, великолепный, так и возможность загружать свои треки.

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.

компьютерные игры Steam Vecter инди-игры
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