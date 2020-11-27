Информационный блиц по Cyberpunk 2077 – всё, что вы могли пропустить за неделю

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

До релиза ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте, остаётся всего ничего – релиз назначен на 10-ое декабря и уже точно никуда не сместится.

С анонса игры прошло ни много ни мало восемь лет – Киану Ривз успел перезапустить карьеру, а Ubisoft сделала 17 частей Assassin's Creed. Разработка Киберпанка является своего рода константой, без которой мир игр представить-то сложно, чего уж говорить о новостных лентах.

В данном материале мы собрали самые свежие новости об игре, которые напомнят вам о событиях, произошедших в мире Киберпанка, и расскажут о том, что вы могли пропустить:

Дополнения к Cyberpunk 2077 будут анонсированы после релиза игры – об этом стало известно в ходе общения CD Projekt RED с инвесторами. Сам график выхода дополнений не претерпел изменений из-за переносов;

Анонсы будущих проектов от CD Projekt Red стоит ожидать в первом квартале 2021 года;

Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077. Он ещё не дошёл до конца, но ему всё нравится;

Журналистам уже начали рассылать ключи на игру – полноценные обзоры от прессы и блогеров должны появится 7 декабря в 19:00 по Киеву;

Арт из игры Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Предзагрузка игры на PS4 и PS5 стартует 8 декабря, вероятно, тогда же можно будет начать загрузку игры и на ПК, Xbox One и Series X|S;

Запустить игру получится 11-го декабря в 2:00 по киевскому времени;

Игра займет на жестком диске 71 ГБ свободного места. Вес патча первого дня не уточняется, поскольку работа над ним все еще продолжает кипеть;

На релизе, Киберпанк 2077 будет менее забагованным по сравнению с последними превью-билдами для журналистов;

Также предлагаем вашему вниманию интервью геймдиректора Cyberpunk 2077 Адама Бадовски, в котором он подробно рассказывает о вселенной игры, в частности, главном посыле истории Ви. На польском, но с английскими субтитрами.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".