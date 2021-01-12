Инсайдер подтвердил, что главным героем GTA VI впервые за историю серии будет женщина

Главным героем GTA VI будет женщина / Rockstar

Инсайдер Том Хендерсон (LongSensation) в своём твиттере сообщил, что недавний слух – это правда. Главным героем GTA VI действительно впервые станет женщина. Раньше этот же инсайдер сливал достоверные подробности Call of Duty.

Ожидается, что в GTA VI будут доступны играбельные женский и мужской герои. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно. Инсайдер не стал отвечать на вопросы.

Слухов вокруг следующей игры "Рокстаров" и так навалом: кто-то говорит, что игра в разработке уже очень давно, всплывали новости о неком герое по прозвищу "Мексиканец", кто-то же уверял, что в шестой части нас ждет "воскрешение" Вайс-сити и спекулировал, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Тем временем официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Ранее в Сети всплывала информация, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее.

GTA 6 / фанатский арт

Напомним, что на днях стали известны подробности улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2.

Так, в частности, усовершенствованная версия движка RAGE 2018 поддерживает физический рендеринг, значения тумана, предварительно рассчитанное глобальное освещение, объемные облака и значения тумана. Впрочем, есть вероятность, что новый движок будет использоваться только в пользовательском интерфейсе, в то время как остальная часть улучшенной версии GTA V будет работать на старом движке.

Еще один интересный лакомый кусочек заключается в том, что обновленные файлы игры, похоже, предполагают, что игроки смогут переносить своих персонажей после выхода улучшенных версий GTA V. То есть у владельцев консолей PlayStation и Xbox будет возможность играть с общими сохранениями.