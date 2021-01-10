IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III

Hitman III - опубликовано прохождение первой миссии / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman III на 20-ое января, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

Вслед за презентацией игры для шлема виртуальной реальности PlayStation VR, студия IO Interactive через издание Game Informer показала прохождение первой миссии новой части про наёмного убийцу.

В частности, для прохождения первой миссии обзорщикам хватило 11-и минут. Очевидно, что это целенаправленный стремительный пробег локации, дабы сильно не заспойлерить сторонние нюансы миссии в Дубае, однако всё же, это выглядит коротковато. Из нового геймплейного видеоролика не очевидно, удалось ли студии IO Interactive найти грань между заметным ранее желанием экспериментировать с линейностью и делать уровни-песочницы с заточкой на геймплей.

Хотя, социальный стелс, то, за что нельзя упрекнуть как старые, так и новые игры серии Hitman – похоже, на высочайшем уровне и в этой части. Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Лондоне), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Стоит также отметить, что на ПК игра, не считая стримингового сервиса Stadia от Google – будет эксклюзивом Epic Games Store. В консольной же версии она выйдет на приставках обоих поколений.

Hitman 3 - прохождение первой миссии

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.