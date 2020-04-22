Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса

Концепт-арт iPhone 12 / Апостроф

Прямо сейчас идет активная разработка новых моделей iPhone от Apple. Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в процесс происзводства. Из-за этого новые модели Айфон могут отложить.

Информацией поделился известный аналитик Мин-Чи Куо. Он регулярно публикует отчеты про Apple, информация в которых оказывается правдивой. Новый отчет он посвятил планам компании на 2020 год.

Оказалось, что Эпл хотела выпустить и Plus-версию iPhone SE 2020 года. По сути это был бы iPhone 8 Plus с процессором iPhone 11. Он должен был выйти рядом с обычной версией iPhone SE 2020, но из-за вируса Covid-19 его перенесли на вторую половину 2021 года. Также есть вероятность, что в него поставят процессор от iPhone 12.

Самих моделей iPhone 12 будет сразу четыре. Но выпустят их все не сразу. Apple планирует поставлять их в разных промежутках. Потому самая дорогая версия Айфон 12 с экраном на 6.7 дюйма может съехать на октябрь 2020 года. Обычно все новые смартфоны Apple выходят в сентябре.

Читайте такжеApple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавирусаПроцесс сертификации новых устройств также получился удаленным. График их производства в результате отстает на месяц.

Сами прогнозы по отгрузкам смартфонов iPhone аналитические компании снизили в среднем на 30%. При этом на бюджетный iPhone SE 2020 оказался высокий спрос, но Apple это не особо поможет. Ведь вместо топовых смартфонов будут покупать более доступный, в результате прибыль компании упадет.

В сеть недавно утекли чертежи iPhone 12, из которых можно понять, что в телефон поставят острые грани. Это сделает смартфон ближе к новым моделям iPad Pro и старым телефонам в духе iPhone 5.

Весной 2020 года Эпл представила iPhone SE. О его цене и характеристиках мы рассказывали отдельно.