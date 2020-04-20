Apple планирует показать осенью 2020 года очень маленький iPhone

iPhone 11 Pro / Apple

На осень 2020 года запланирована презентация новых смартфонов Apple. Если слухи верны, на ней покажут не только флагманы iPhone 12 с большой диагональю экрана, но и одну интересную новинку. У этого смартфона будут малые размеры, зато ему достанется экран почти на всю лицевую поверхность.

Слухом поделился сайт MacRumors, специализирующийся на сливах вокруг продукции Apple. Он представил у себя в Твиттере рендер нестандартной версии iPhone 12. И по нему видно, что будущий смартфон будет такого же размера, как и iPhone SE 2020 года.

Твит MacRumors

При этом стоит отметить, что диагональ самого экрана у нового iPhone SE составила 4.7 дюйма, а у Айфон 12 она будет 5.4 дюйма. Все благодаря почти полной безрамочности нового топового смартфона. Даже на рендере можно заметить, что у него практически нет рамок, выделяется разве что "челка". В результате по экрану смартфон сможет соревноваться с iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Читайте такжеApple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавирусаВ утечках этот смартфон называют iPhone 12 Lite или iPhone 12 Mini. Информации о нем почти нет. Пока ходят слухи лишь о самом факте его существования и диагонали экрана.

При этом в сеть недавно утекли чертежи iPhone 12, из которых можно понять, что в телефон поставят острые грани. Это сделает смартфон ближе к новым моделям iPad Pro и старым телефонам в духе iPhone 5.

В результате iPhone 12 может стать устройством, о котором многие фанаты топовых смартфонов мечтают уже давно. То есть относительно небольшим, без толстых рамок и с аккуратными гранями.

Весной 2020 года Эпл представила iPhone SE. О его цене и характеристиках мы рассказывали отдельно.