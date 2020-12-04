Источник сообщил, когда стоимость PlayStation 5 начнет снижаться

PS5 / Sony

Аналитическое агентство iPrice опубликовало свежий отчёт, в котором специалисты предсказали снижение стоимости новой консоли PlayStation 5. По словам представителей компании, первое падение цены ожидается уже в мае 2021, спустя всего лишь полгода после официального запуска некстгена на рынок.

По прогнозу, версия с дисководом подешевеет на $30, а версия консоли без оптического привода – на $20. При этом стоимость продолжит снижаться и к концу 2021 года упадет до $432 (~12 239грн) и $345 (~9770 грн) соответственно.

Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Sony составляет 16 799 и 13 499 гривен за PS5 и PS5 Digital Edition соответственно.

Аналитики подчеркивают, что платформодержатель регулярно снижает стоимость консолей в течение года после старта продаж нового поколения, а дефицит устройств, возникший из-за пандемии, к следующему году перестанет влиять на рынок.

Насколько упадет стоимость PlayStation 5 / iPrice

Продажи PlayStation 5 в Украине стартовали на позапрошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.