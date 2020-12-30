Избавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеров

Звонки с незнакомых номеров / PicsArt

Всевозможные маркетинговые стратегии только набирают оборотов, а варианты оповещения клиентов (и не только) о той или иной продукции становятся крайне навязчивыми.

И дело даже не в банальных листовках или флаерах, зачастую гонка за прибылью доходит до голосового спама через мобильные телефоны. Это далеко не единственная причина, когда пользователю может понадобиться заблокировать входящие звонки с незнакомых номеров.

Такая функция может пригодиться в случаях необходимости защитить ребенка от нежелательных и подозрительных звонков или же самому абстрагироваться от надоедливых поклонников. В инструкции ниже можно найти пошаговый алгоритм, который подробно опишет, как отключить звонки с незнакомых номеров на самых разных устройствах.

Заблокировать входящие вызовы на определенный номер или список номеров можно практически на всех телефонах. Если на девайсе этот функционал не предусмотрен разработчиками, можно его вручную добавить при помощи дополнительных приложений и нескольких секунд настроек.

Как отключить звонки с незнакомых номеров на андроиде

Современные смартфоны на операционной системе Android стандартно обладают функцией для того, чтобы заблокировать звонки с незнакомых номеров. Это значит, что искать и устанавливать дополнительное программное обеспечение не нужно. Базовые решения вполне подойдут и их будет достаточно, чтобы устранить нежелательные звонки.

Порядок действий для отключения:

Зайти в настройки вызовов;

Для этого достаточно нажать привычную всем "зеленую трубку", которая переводит в режим "Контакты". Оттуда через соответствующую кнопку можно сразу попасть куда нужно.

Выбираем пункт "Черный список". (Если такой отсутствует выбираем наиболее схожий по смысловой составляющей. Например: "Блокировка номеров", "Блокировка вызовов", "Антиспам");

В пункте "Блокировка вызовов" перетягиваем переключатель возле строчки "Блокировать вызовы от незнакомых номеров".

После этих не хитрых махинаций все звонки, которые не добавлены в телефонную книгу устройства автоматически будут отклонены. Также, в этом же меню можно дополнительно заблокировать прием звонков от скрытых номеров. Эта инструкция универсальна, так как все Android смартфоны имеют схожий интерфейс и интуитивно понятную смысловую разметку.

Как отключить звонки с незнакомых номеров на айфоне

С "яблочными" флагманами немного сложнее. Загвоздка в том, что данная ОС не предусматривает запрет на прием звонков с неизвестных номеров. Однако есть одна хитрость, которая частично, но, все же, решит проблему. Для этого:

Включаем режим "Не беспокоить";

В меню "Допуск вызовов" ставим пункт "От всех контактов".

Как результат, телефон не будет реагировать на звонки со скрытых и неизвестных номеров. Дозвониться к Вам смогут только контакты из Вашей телефонной книги. Это не всегда удобно, поэтому можно воспользоваться более легкими и универсальными способами, которые подходят на любой смартфон.

Универсальный способ заблокировать звонки с незнакомых номеров

Этот вариант заключается в использовании дополнительных приложений для блокировки вызовов. Они имеют весь необходимый функционал и зачастую являются кроссплатформенными. При этом само приложение не отягощает аппаратную часть смартфона и не доставляет дискомфорта пользователю. Одними из самых популярных решений являются приложения:

Интерфейс этих приложений сделан специально для пользователей, а потому разобраться с блокировкой звонков там не составит никакого труда.

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