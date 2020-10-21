Новые iPhone 12 разряжаются мгновенно в сетях 5G — СМИ

Phone 12 Pro / Verge

В ходе презентации новой линейки смартфонов компания Apple не раскрыла автономной работы смартфона в режиме 5G. Однако благодаря одному из регуляторов удалось выяснить неприятную правду: новые смартфоны iPhone 12 вернулись к проблеме ранних Android-смартфонов — быстрой разрядке аккумулятора.

По словом Нилая Пателя (Nilay Patel), одного из журналистов издания The Verge, новый смартфон разряжается существенно быстрее, чем он предполагал — всего за 2,5 часа включённого экрана у него осталось около 18 % заряда. Во время тестирования iPhone 12 Pro он несколько раз подключался к сетям пятого поколения и использовал режим сверхскоростной технологии mmWave — по словам Пателя, ему удалось добиться скорости загрузки до 2 Гбит/с.

Для прояснения ситуации журналист обратился в Apple, где его заверили, что заряда смартфона должно хватать на день использования, но не уточнили, в каких именно сетях. Справедливости ради, в режиме "самолёта" и с яркостью экрана ниже среднего, обычная модель iPhone 12 проработала около 17 часов, что примерно соответствует заявлениям компании — подтвердил журналист.

Проблема быстрого разряда новых iPhone 12.в режиме 5G усугубляется еще и тем, что в коробках с этими смартфонами больше нет зарядных устройств – Apple убрала их, заверив потребителей, что данный выбор был сделан в пользу снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.