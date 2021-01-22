Как легко установить рингтон на звонок на телефоне: ставим свою песню

Как скачать и установить рингтон на iPhone или Android / IBTimes

Стандартные мелодии для смартфонов, несмотря на универсальность, уже не в моде. Мир с каждым днем становится всё более ярким. Ценится индивидуальность, и показывать её теперь можно гораздо легче.

Это можно делать не только через одежду, яркие волосы, творчество, но и установив уникальный рингтон. Скачать рингтон на звонок теперь не сложно. Для этого не нужно записывать понравившуюся песню с радио или использовать Bluetooth, как в 90-х и 00-х.

Можно использовать специальные сервисы с бесплатными мелодиями или покупать более эксклюзивные варианты. Выбор только за вами. Однако скачать рингтон это только полдела. Из-за высоких стандартов безопасности смартфонов, может возникнуть проблема с установкой музыки на звонок. Но это можно предоставить нам.

Рингтон на звонок Android

Операционная система Android более лояльна к пользователю в плане настроек системы безопасности, чем ios, поэтому существует несколько способов того, как можно установить рингтон на телефон.

Во-первых, это можно сделать через встроенный проигрыватель. Открываем список песен, выбираем любимую, ищем контекстное меню (его можно открыть при помощи длинного нажатия или трех точек) и выбираем "Установить как звонок телефона". Также можно установить рингтон на смс.

Во-вторых, можно использовать настройки. После того как вы смогли скачать рингтон на телефон, заходим в пункт "Управление звуком". Интерфейс настроек зачастую настроен для максимального удобства пользователя, поэтому там вы быстро сможете найти вкладку "Мелодия звонка", и установить понравившейся вариант.

В-третьих, можно использовать сторонние программы.

Рингтон на звонок iPhone

Изменить рингтон на смартфоне Apple не сложно, если говорить о стандартных мелодиях. Проблемы начинаются, как только пользователь пытается скачать и установить собственный вариант. В первом случае алгоритм действия выглядит следующим образом:

Необходимо зайти в настройки;

Выбрать "Изменить мелодию";

Подобрать понравившийся вариант на будильник, звонок или смс.

Скачать рингтон бесплатно и установить его можно при помощи сторонних программ, таких как Logic Pro X и Garageband. В их интерфейс встроена инструкция пользования, поэтому процедура будет быстрой и простой.

На рингтон скачать бесплатно можно шутки, музыку из фильмов, классические произведения. Существуют тысячи вариантов мелодий на разный вкус и цвет. Будьте собой, используйте пользовательские рингтоны.

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