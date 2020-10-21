Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак

Как перевести деньги с телефона на телефон

В череде звонков, сообщений и уходящего интернет-трафика далеко не всегда удается уследить за мимолетно иссякающим балансом. Но проблема внезапного отключения за неуплату имеет, по "закону подлости", свойство обостряться после закрытия банков и магазинов.

А что делать, если пополнить счет нужно в самое ближайшее время? Именно для таких случаев мобильные операторы предусмотрели возможность перевода денег с телефона на телефон от одного абонента другому.

Главред рассказывает, как за считанные минуты перекинуть деньги с телефона на телефон.

Как перевести деньги с телефона на телефон — Киевстар:

Для этой процедуры необходимо провести следующую операцию:

Набрать комбинацию *124*YYY*380ХХХХХХХХХ#, где YYY — это сумма перевода, а ХХХХХХХХХ — номер абонента, которому необходимо перевести деньги;

Нажать клавишу вызова;

Система отправит запрос на подтверждение операции только в том случае, если сумма перевода была выше 20 грн;

Если все сделано верно, вы получите сообщение о приеме запроса на перечисление средств: Zapyt pryiniato. Koshty budut’ zarahovani protiagom 5 hvylyn.

Спешим отметить, что если сумма перевода превышает 20 гривен, Киевстар отправить сообщение с указанием номера, суммы перевода и кодом подтверждения перевода.

Пример: Vy perekazuete 10 grn abonentu 380951111111. Dlya pidtverdzhennyia perekazu naberit *125#Vartist perekazu.

"Кредит трансфер" / Киевстар

Как перевести деньги с телефона на телефон — Водафон:

Абонентам сети оператора Vodafone Украина для перечисления финансов с баланса одного телефона на счет другого необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

Ввести *150*(номер телефона получателя)*(сумма перевода без копеек от 1 до 30 гривен)# и кнопка вызова;

Получить ответ с уникальным кодом;

Набрать следующую комбинацию *150*код подтверждения перевода #, в конце нажать "вызов".

Спустя некоторое время Вы и человек, которому поступили деньги, получите СМС об успешно проведенной операции.

"Перевод денег" Водафон можно осуществить также с помощью СМС-запроса. Для проведения данной операции необходимо отправить СМС на номер 150 в таком виде:

Номер телефона получателя*сумма перевода от 1 до 30* гривен,

Далее ожидайте смс от оператора с дальнейшими инструкциями для подтверждения платежа.

"Перевод денег" / Водафон

Как перевести деньги с телефона на телефон — Лайфцелл:

Аналогично другим операторам, Лайфцелл также гарантирует своим пользователям возможность перевода денег с телефона на телефон от одного абонента другому.

Если средства на балансе имеются, можно переходить к операции перевода:

Наберите комбинацию *111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#;

Нажмите клавишу вызова;

Ожидайте СМС от оператора с запросом на подтверждение;

Нажмите "Да";

Также есть альтернативный способ пополнения счета:

Отправить СМС на номер 124 с текстом SOS(пробел)380X3XXXXXXX, где 380X3XXXXXXX — номер телефона друга;

На указанный номер вами номер будет отправлено СМС с просьбой о переводе баланса.

"Перевод баланса" / Лайфцелл

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