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Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак

21 октября 2020, 19:30

Пока это умеют далеко не все, но почти все в этом периодически нуждаются.

Как перевести деньги с телефона на телефон

В череде звонков, сообщений и уходящего интернет-трафика далеко не всегда удается уследить за мимолетно иссякающим балансом. Но проблема внезапного отключения за неуплату имеет, по "закону подлости", свойство обостряться после закрытия банков и магазинов.

А что делать, если пополнить счет нужно в самое ближайшее время? Именно для таких случаев мобильные операторы предусмотрели возможность перевода денег с телефона на телефон от одного абонента другому.

Главред рассказывает, как за считанные минуты перекинуть деньги с телефона на телефон.

Как перевести деньги с телефона на телефон — Киевстар:

Для этой процедуры необходимо провести следующую операцию:

  • Набрать комбинацию *124*YYY*380ХХХХХХХХХ#, где YYY — это сумма перевода, а ХХХХХХХХХ — номер абонента, которому необходимо перевести деньги;
  • Нажать клавишу вызова;
  • Система отправит запрос на подтверждение операции только в том случае, если сумма перевода была выше 20 грн;

Если все сделано верно, вы получите сообщение о приеме запроса на перечисление средств: Zapyt pryiniato. Koshty budut’ zarahovani protiagom 5 hvylyn.

Спешим отметить, что если сумма перевода превышает 20 гривен, Киевстар отправить сообщение с указанием номера, суммы перевода и кодом подтверждения перевода.

Пример: Vy perekazuete 10 grn abonentu 380951111111. Dlya pidtverdzhennyia perekazu naberit *125#Vartist perekazu.

киевстар
"Кредит трансфер" / Киевстар

Как перевести деньги с телефона на телефон — Водафон:

Абонентам сети оператора Vodafone Украина для перечисления финансов с баланса одного телефона на счет другого необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

  • Ввести *150*(номер телефона получателя)*(сумма перевода без копеек от 1 до 30 гривен)# и кнопка вызова;
  • Получить ответ с уникальным кодом;
  • Набрать следующую комбинацию *150*код подтверждения перевода #, в конце нажать "вызов".

Спустя некоторое время Вы и человек, которому поступили деньги, получите СМС об успешно проведенной операции.

"Перевод денег" Водафон можно осуществить также с помощью СМС-запроса. Для проведения данной операции необходимо отправить СМС на номер 150 в таком виде:

  • Номер телефона получателя*сумма перевода от 1 до 30* гривен,

Далее ожидайте смс от оператора с дальнейшими инструкциями для подтверждения платежа.

мтс
"Перевод денег" / Водафон

Как перевести деньги с телефона на телефон — Лайфцелл:

Аналогично другим операторам, Лайфцелл также гарантирует своим пользователям возможность перевода денег с телефона на телефон от одного абонента другому.

Если средства на балансе имеются, можно переходить к операции перевода:

  • Наберите комбинацию *111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#;
  • Нажмите клавишу вызова;
  • Ожидайте СМС от оператора с запросом на подтверждение;
  • Нажмите "Да";

Также есть альтернативный способ пополнения счета:

  • Отправить СМС на номер 124 с текстом SOS(пробел)380X3XXXXXXX, где 380X3XXXXXXX — номер телефона друга;
  • На указанный номер вами номер будет отправлено СМС с просьбой о переводе баланса.
лайфцелл
"Перевод баланса" / Лайфцелл

Ранее мы рассказывали, как найти человека по номеру телефона.

пополнение МТС лайф Киевстар lifecell
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