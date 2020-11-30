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Как получить 5 месяцев бесплатной подписки Apple Music: простой способ

30 ноября 2020, 12:53

Считайте полгода халявного использования сервиса, это ли не радость?

Apple Music / Apple

Не секрет, что сервис Apple Music – удовольствие хорошее, но платное: 139 грн в месяц стоит доступ к миллионам треков. Если вы до этого момента не решались оформить подписку и ждали знака, то вот он.

Так, в частности, при оформлении подписки впервой, Apple предоставлять единоразовую возможность пользоваться сервисом 3 месяца абсолютно бесплатно. Но есть лайфхак, в рамках которого пользователи могут получить 2 месяца бесплатного использования Apple Music, если уже "бывалые", и 5 – если это их первое знакомство.

Чтобы получить данный подарок, необходимо пройти небольшой "квест", впрочем, ничего замысловатого:

  • Скачать на iPhone или iPad приложение Shazam;
  • Зайти в него и определить любой трек;
  • Нажать кнопку "Открыть в Apple Music";
  • Перейти в приложение сервиса, где будет предложено оформить бесплатный пробный период,
Shazam предлагает до 5 месяцев халявы в Apple Music

Акция будет действовать до 17 января 2021 года. Стоит отметить, что во время оформления потребуется ввести данные банковской карты для проверки ее платежеспособности. Со счета спишется 20-25грн, которые впоследствии вернуться на карту.

Ранее мы рассказывали, как скачать музыку с YouTube на компьютер или телефон.

Apple iPhone 12 Apple Music Shazam
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