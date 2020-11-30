Как получить 5 месяцев бесплатной подписки Apple Music: простой способ

Считайте полгода халявного использования сервиса, это ли не радость?
Не секрет, что сервис Apple Music – удовольствие хорошее, но платное: 139 грн в месяц стоит доступ к миллионам треков. Если вы до этого момента не решались оформить подписку и ждали знака, то вот он.
Так, в частности, при оформлении подписки впервой, Apple предоставлять единоразовую возможность пользоваться сервисом 3 месяца абсолютно бесплатно. Но есть лайфхак, в рамках которого пользователи могут получить 2 месяца бесплатного использования Apple Music, если уже "бывалые", и 5 – если это их первое знакомство.
Чтобы получить данный подарок, необходимо пройти небольшой "квест", впрочем, ничего замысловатого:
- Скачать на iPhone или iPad приложение Shazam;
- Зайти в него и определить любой трек;
- Нажать кнопку "Открыть в Apple Music";
- Перейти в приложение сервиса, где будет предложено оформить бесплатный пробный период,
Акция будет действовать до 17 января 2021 года. Стоит отметить, что во время оформления потребуется ввести данные банковской карты для проверки ее платежеспособности. Со счета спишется 20-25грн, которые впоследствии вернуться на карту.
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