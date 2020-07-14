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Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров

Последнее время много кто задумывается о блогерстве. Как правильно начать работать с соцсетями, и как раскручивать свою страницу - читайте следуйте советам блогеров.

14 июля 2020, 02:18
Как раскрутить Instagram канал
Как раскрутить Instagram канал / Unsplash

Актриса веб-сериала Fake рассказала, какие опасности подстерегают в Instagram-мире, а блогер и актер Богдан Шелудяк — как можно достичь успеха в сети.

В современном мире Instagram это не только возможность показать миру, где вы отдыхали этим летом, и что ели на завтрак, но и отличная площадка для работы. Правда, чтобы хорошо зарабатывать, нужно собрать большую аудиторию подписчиков. Как это сделать и обезопасить себя от мошенников, рассказали актриса веб-сериала Fake, который снял Новый канал, Анна Остапенко и популярный Insta-блогер с миллионной аудиторией Богдан Шелудяк.

Совет №1: займите свою нишу

Чтобы полюбиться зрителям, нужно придумать свою "фишку", которая будет отличать вас от других блогеров. Чем больше креатива — тем лучше.

Богдан снимался в сериалити Нового канала Киев днем и ночью, и ссылается на свой опыт.

Богдан Шелудяк
Богдан Шелудяк / Новый канал

"Ко мне первая популярность пришла после участия в телепроектах они принесли мне около 200-300 тысяч подписчиков. Но телепроекты не вечны — чтобы зацепить и удержать аудиторию, нужно быть интересным. Например, я решил снимать скетчи и вайны и даже запустил свой Insta-сериал", — делится опытом Богдан Шелудяк.

Для справки. Вайны - короткие и часто юмористические ролики.

Совет №2: будьте предельно внимательны

Тщательно отбирайте рекламодателей, с которыми будете сотрудничать. Иначе можно угодить к недобросовестным заказчикам.

"Как-то у меня заказали видеорекламу, попросили сбросить сценарий. Я человек ответственный, Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжетпоэтому готовлю сразу несколько идей, чтобы человек мог выбрать то, что ему больше понравится. Заказчица идею утвердила, но "кинула" меня, сказала, что посотрудничать не выйдет и отменила заказ. Через некоторое время… она сама сняла видео по моему сценарию. Пусть это будет хорошим уроком не только для меня: во-первых, не разбрасывайтесь идеями, а, во-вторых, сразу проверяйте, сможет ли рекламодатель выполнить свою часть уговора", — рассказала Анна Остапенко.

Анна Остапенко
Анна Остапенко / Instagram

Совет №3: следите за трендами

Успешный блогер должен разбираться в алгоритмах Instagram, следить за их изменениями и понимать, как устроены соцсети.

"Три пункта, которые сделают вас популярными в Instagram — это регулярность, креативность и актуальность. Сейчас поменялся принцип выдачи контента в Instagram, так что блогерам стало намного сложнее. Зато есть TikTok — нынче это та соцсеть, на которую я бы советовал обратить внимание всем людям, которые хотят стать успешными блогерами. Если вы готовы делать крутой контент, который отличается от того, что делают другие, получите хорошие охваты и сможете заодно раскрутить свой аккаунт в Instagram", — отметил Богдан.

№4 Бонус-совет

Чтобы сделать что-то хорошо, хотя бы начните это делать, а не сидите на месте, пока свои аккаунты будут раскручивать другие.

Что происходит при злоупотреблении соцсетями покажут в новом сериале Fake - в центре сюжета будет блогер Лиза, которая постоянно попадает в смешные ситуации.

Сериалы Нового Канала Сериал Фейк соцсети
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