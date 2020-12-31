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Как разблокировать телефон, если вы забыли пароль или графический ключ: обзор эффективных способов

31 декабря 2020, 13:40

Отставить панику – в данной статье мы расскажем вам обо всех способах снятия блокировки вашего смартфона.

Как разблокировать телефон - самые эффективные способы

Смартфоны стали действительно незаменимой частью жизни каждого человека. В этом компактном и удобном девайсе, содержится масса личной и конфиденциальной информации о пользователе. И именно поэтому, владельцы прибегают к различным методами защиты собственного телефона.

Одним из таких способов является встроенная функция, которая основана на пин-коде графическом ключе или отпечатке пальца. Такая блокировка стала крайне популярной в последнее время, а потому участились случаи, когда пользователь просто забыл заветную комбинацию. Что же делать в таких ситуациях? Как разблокировать телефон, если забыл пароль? Об это более детально ниже.

Разработчики мобильных операционных систем предусмотрели варианты, в которых пользователь может по тем или иным причинам потерять пароль от собственного устройства. Поэтому, известно даже не один способ восстановить доступ к данным телефона. Все они отличаются сложностью или условиями блокировки, однако один из них точно поможет.

Как разблокировать телефон если забыл графический ключ

Вариантов снятия встроенной защиты в смартфоне очень много. Одним из самых популярных является стандартный сброс настроек. Однако, в этом случае вы полностью потеряете всю информацию на телефоне. Сохранятся только данные на внешней карте памяти, при условии, что вы предварительно вытащите её из своего устройства. Сам алгоритм сброса настроек уникальный для каждого смартфона, но при этом принципиально ничем не отличается. Универсальную пошаговую инструкцию можно структурировать следующим образом:

Зайдите в меню Recovery. Для этого необходимо одновременно нажать на кнопки громкости и включения и зажать их на некоторое время. (В различных моделях мобильных устройств в комбинацию клавиш может добавляться кнопка "Домой").

В самом меню, нужно пройти по следующему пути: wipe/factoru reset – delete all user data – rebot system now. Для управления используйте кнопки громкости. Выбор осуществляется кнопкой включения.

В результате ваш телефон "сбросится до заводских настроек". Очередной раз акцентируем внимание на том, что абсолютно вся информация удалится из аппарата. Не прибегайте к такому методу, если на смартфоне есть важные данные.

Разблокировать телефон без удаления информации

Существует еще один метод разблокировать телефон при помощи меню Recovery. Он довольно сложный и есть определенные риски сделать что-то неправильно, тем самым навредив корректной работе операционной системы. Однако, выполнив все верно можно сбросить графический ключ, при этом не теряя данные со смартфона.

Алгоритм действий следующий:

  • Заходим в меню Recovery (как это сделать описано в предыдущем разделе);
  • Проходим по: Recovery – data – system;
  • Находим и удаляем файл gesture.key;
  • Перезагружаем телефон.

В результате защита с устройства будет снята, а вся информация останется на месте. Однако подойти к такому способу необходимо очень внимательно. Есть большой риск удалить не тот файл, тем самым сломав смартфон.

Как разблокировать телефон через гугл аккаунт

Этот способ один из самых простых и безболезненных решений разблокировать телефон, если забыли ключ. Однако, в такой ситуации есть обязательно условие. Необходим персональный аккаунт в сервисе Google. Многие смартфоны автоматически привязаны к данной платформе, так как используют Google Market.

Порядок действий, чтобы разблокировать телефон следующий:

  • Несколько раз вводим неправильный графический пароль или пин-код. Делаем это до того момента, пока система сама не заблокирует доступ на пол минуты с предложенной кнопкой "Забыли пароль?";
  • Выбираем ее и вводим свою почту Google, далее вводим соответствующий пароль;
  • Входим в систему.

В результате ваш телефон автоматически будет разблокирован и вы сможете работать с устройством или поменять пароль на новый.

Нюансом выступает ситуация, когда пароль от Google также утерян. Но, его можно восстановить стандартными действиями при помощи другого устройства в сети.

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