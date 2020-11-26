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Как сделать идеальное фото на мобильный: эксперт назвал главное правило

26 ноября 2020, 15:05

Вспышку стоит использовать как можно реже по нескольким причинам, сказал эксперт.

Чтобы сделать идеальный снимок на мобильный, в первую очередь, нужна чистая камера, сообщил специалист – Как сделать хороший снимок на телефон
Чтобы сделать идеальное фото на смартфон, в первую очередь, нужна чистая камера, сообщил специалист / УНИАН

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко поделился, что идеальное фото на смартфон можно сделать, если экспериментировать с настройками, как можно реже использовать вспышку и правильно выбирать зону, которая должна находиться в фокусе.

Чтобы получить хорошие снимки на смартфон, нужно стараться не использовать зум, поскольку из-за него теряется четкость и резкость объектов, рассказал эксперт Прайму.

По его словам, главное правило хорошей фотографии на мобильный – нужно держать камеру в чистоте, поскольку из-за пыли или грязи снимки могут стать хуже.

"Невозможно точно ответить на вопрос, какие именно настройки смартфона следует применить, чтобы получить идеальное фото. Лучший совет в данном случае – экспериментируйте…", – посоветовал собеседник.

Эксперт добавил, что вспышку стоит использовать как можно реже, поскольку она искажает цвета, портит цветопередачу и выделяет ненужные детали.

Напомним, производители смартфонов сделали прорыв – теперь в гаджеты встраивают несколько камер, и мобильные могут посоревноваться с обычными фотоаппаратами и даже зеркалками.

фотографии снимки на смартфон Сергей Кузьменко
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