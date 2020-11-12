Как скачать музыку с ютуба на компьютер или телефон: простые способы

Как бесплатно скачать музыку с ютуба

Вам нравится смотреть и слушать музыкальные клипы на YouTube? Кому-то интересны лекции и интервью, имеющиеся на этом сервисе, кто-то же использует популярный видеохостинг в качестве аудиоплеера. Замечательно, когда у вас есть неограниченный и стабильный канал интернет и вы можете, подключившись к сервису, смотреть и слушать любимые каналы днями напролет.

Но не везде есть стабильный интернет, да и постоянный обмен трафиком с онлайн-сервисом отнимает немалую часть заряда аккумулятора мобильного устройства.

В данном материале мы подробно расскажем и покажем, как скачать музыку с ютуба на компьютер, андроид и айфон, пользуясь исключительно бесплатными способами.

Как скачать видео YouTube на компьютер без программ

Данный процесс осуществляется очень просто – откройте видео на ютуб, которое вы хотите скачать. В адресной строке браузера после www допишите conv и нажмите Enter.

Адрес видео в YouTube

В адрес видео дописано conv

Откроется сайт Converto. Нажмите на кнопку "Конвертировать" и дождитесь окончания процесса. Впоследствии откроется проводник, остается выбрать папку для скачивания и нажать ОК.

При желании можно обрезать трек, поправить теги и выбрать имя файла и соответствующую обложку.

Конечно же, интернет не ограничивается лишь одним онлайн-сервисом и есть еще ряд сайтов, с помощью которым можно загрузить любимые треки всего в пару кликов.

В частности, хорошо себя зарекомендовали:

Как скачать музыку с ютуба c помощью расширений для браузера

Наиболее популярный и простой вариант – бесплатный онлайн сервис и расширение для браузера Savefrom.

Перейдите по данной ссылке, прокрутите страницу в самый низ и выберите опцию "Установить расширение" для своего браузера.

Для настройки расширения следуйте следующей инструкции:

Откройте "Загрузки" и двойным щелчком запустите загруженный файл установки, попутно соглашаясь со всеми диалоговыми окнами;

Дождитесь окончания установки;

После зайдите на Ютуб и перейдите к просмотру необходимого видео;

Возле количества просмотров будет отображаться зеленый значок;

Нажмите его и начнётся загрузка видео.

Как скачать музыку с ютуба на телефон

Для скачивания музыку на телефон достаточно быть действующим подписчиком YouTube Premium – в нем предусмотрена такая функция. Под видео находим кнопку "Скачать", нажимаем ее.

Стоимость услуги составлять 99 грн в месяц, тем не менее у всех новых пользователей есть возможность получить один месяц бесплатного использования сервиса. Отказаться от подписки можно в любой момент.

Впрочем, существует и менее радикальный вариант – ранее упомянутый сервис Savefrom. Зайдите на страничку необходимого вам ролика через любой мобильный браузер, и допишите перед названием "ss", после чего вы будете перенаправлены на страницу с выбором параметров загрузки.

Если данный вариант по тем или иным причинам не работает на вашем мобильном девайсе – вы можете воспользоваться многочисленными альтернативами, например:

KeepVid.com

ClipConverter.cc

Videograbby.com

Tubedld.com

Getvideo.org

Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.