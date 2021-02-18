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Как скачать видео с ВКонтакте на любое устройство: простая инструкция

18 февраля 2021, 22:00

В данной статье мы подробно рассмотрим самые популярные способы, с помощью которых можно скачать видео с ВК на компьютер и смартфон.

Логотип ВКонтакте
Как скачать видео с ВК / ВКонтакте

Вконтакте – одна из самых популярных социальных сетей на постсоветском пространстве. Она проста и удобна в использовании, а потому заслуженно завоевала любовь и преданность миллионов пользователей.

К тому же, кроме общения, на этой платформе можно легко сохранять и управлять различным контентом. В том числе и видео. И если в какой-то момент необходимо будет скачать видео с вк – инструментов для этого существует предостаточно.

В данной статье мы подробно рассмотрим самые популярные способы, с помощью которых можно скачать видео с ВК на компьютер и смартфон.

Сайты загрузчики

Первый метод заключается в использовании профильных сайтов загрузчиков, которые автоматически сгенерируют решение для скачивания. Чтобы скачать с вк видео таким способом, необходимо:

  1. Скопировать оригинальную ссылку на видео в соцсети;
  2. Перейти на сайт загрузчик. Например: GetVideo.at, Video Grabber, BitDownloader, GetVideo.org ;
  3. Вставить в соответствующее поле скопированную ранее ссылку;
  4. Нажать на кнопку загрузки и дождаться завершения скачивания.

Как скачать видео с вк при помощи расширений браузера

Более простой и автоматизированный способ, который позволяет скачать видео с вк без программ в пару кликов – установить нужное расширение в браузер. Для этого необходимо интегрировать к себе в обозревателе нужный плагин и использовать кнопку загрузки, которая будет доступна прямо в видеоплейере Вконтакте. Популярные решения расширений:

  • VK Flex
  • Video Downloader
  • Skyload
  • SaveFrom.net helper

Как скачать видео с вк на телефон при помощи специальных приложений

Кроме вышеперечисленных методов, можно использовать профильные программы, которые разрабатывались специально для решения запроса: "скачать видео с вк". Они удобны, обладают понятным интерфейсом, а потому справиться с ними сможет любой пользователь. Также к преимуществам можно отнести полностью бесплатное распространение. Лучшими программами для загрузки видео с Вконтакте можно считать:

Программа, которая синхронизируется с аккаунтом пользователя в социальные сети. После этого скачивание будет доступно с любого источника. Будь это диалог, пост в ленте или публикация в группе. К тому же, можно выбирать качество видео.

Удобная программа, которая не требует авторизации. Для скачивания необходимо поделиться записью с видео самому приложению. После этого ролик автоматически появится в окне программы и видео можно легко скачать или просмотреть.

Как скачать видео с вк на айфон

Для того чтобы скачать видео с Вконтакте на гаджеты от компании Apple можно использовать популярный и лучший в своем роде менеджер для работы с файлами – Documents. Он полностью бесплатный, а потому подойдет всем владельцам яблочных смартфонов. Алгоритм скачивания примерно такой:

  • Скопируем ссылку на ролик.
  • Открываем файловый менеджер и кликаем на синюю иконку в правом нижнем углу, чтобы вызвать встроенный браузер.
  • Открываем сайт загрузчик из первого метода.
  • Вставляем ссылку в нужное поле.
  • Сохраняем ролик на устройстве.

Готовый видеофайл будет помещен в папку "Загрузки" на вашем устройстве, откуда его можно переместить по желанию.

В предыдущей заметке мы делились сервисами и програмами для скачивания музыки и видео из ВКонтакте.

ВКонтакте
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