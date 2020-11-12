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Как смотреть ТВ в качестве и сколько это стоит

12 ноября 2020, 18:45

Главред собрал все способы легального просмотра любимых телепрограмм.

Телевизор, пульт
Смотреть телепрограммы можно не только по телевизору/ УНИАН

В начале 2020 года часть зрителей, которые не успели сменить тип сигнала, с помощью которого получали доступ к спутниковому телевидению, обнаружили, что отныне большинство общенациональных телеканалов оказались закодированы.

Несмотря на длительный процесс подготовки к кодировке спутника и постоянное информирование населения, всё же лишь половина абонентов-пользователей спутникового сигнала (а это около 2 млн домохозяйств) перешли на новый тип просмотра.

Основной отличительной чертой после кодировки спутника стало изменение технических параметров и запуск HD-версий 23 каналов ведущих украинских медиагрупп (1+1, ICTV, "Україна", "Інтер", "Новий канал", "2+2", "ТЕТ" и т.п.). Изменился формат передачи сигнала, что исключает возможность для абонентов продолжать просмотр спутникового телевидения на текущем оборудовании. Процесс кодировки включает расходы как для провайдеров, так и для абонентов и является необратимым, что, собственно, делает переход абонентов с бесплатного спутника неизбежным. Кодировка каналов – длительная работа, но именно это содействует развитию качественного легального телевидения с платным контентом и является распространенной практикой в большинстве стран в мире.

Сегодня закодировано уже более 40 каналов и их количество будет расти. В открытом доступе остались лишь информационные, общественные и региональные каналы.

Соответственно, логичный вопрос, который возникает у многих: как же теперь смотреть телевизор и где легально искать любимые каналы?

Есть несколько вариантов решения:

  • воспользоваться услугами официальных спутниковых провайдеров;
  • пользоваться официальными сервисами онлайнтелевидения;
  • подключить кабельное телевидение;
  • либо перейти на цифровое эфирное телевидение.

Владельцы спутниковых антенн могут выбрать, к кому из двух официальных провайдеров спутникового телевидения подключиться: Viasat либо же Xtra TV.

Цена пакетов услуг зависит от наполнения, поэтому каждый может выбрать удовлетворяющую его либо всю семью подборку.

Приведем несколько примеров подключения оператора ТВ-услуг. Абонплата за услуги официального оператора Viasat варьируется от 99 до 299 грн в месяц. Тюнер с установкой мастером обойдется вам в 960 грн – либо в 550 грн, если подключать самостоятельно по инструкции. Оплата за просмотр от провайдера Xtra TV будет стоить от 99 до 209 грн / мес.

Читайте такжеКодирование каналов: какие каналы в Украине отключили и как смотреть ТВ после 28 январяСмотреть телепрограммы можно не только по телевизору. Современные ОТТ-сервисы позволяют получить доступ к дополнительному контенту в виде библиотеки сериалов и фильмов, да еще и в Full HD-качестве. Рассмотрим на примере популярных платформ "Київстар ТБ" и 1+1 video.

1+1 video – платформа онлайн-телевидения, на которой доступен к просмотру контент основных каналов медиагруппы 1+1, а с августа 2020 г. – Paramount Comedy и Kvartal TV. Сервис содержит библиотеку фильмов, сериалов и шоу, которые транслируются на вышеупомянутых каналах. Кроме того, на платформе можно смотреть каналы в реальном времени, выбирая из огромного каталога ТВ-проектов. Доступ к контенту возможен с 5 различных устройств. Стоимость подписки варьируется в зависимости от срока действия – 1, 3, 12 месяцев, и стартует от 34,99 грн / мес.

"Київстар ТБ" – услуга цифрового интерактивного телевидения и видеобиблиотеки с легальным контентом от ведущих украинских и международных телеканалов и студий. В данное время на платформе доступны 215 каналов. В рамках одного счета возможно подключение 3 устройств одновременно.

Среди иных популярных ОТТ-сервисов можно выделить: Megogo, Oll.TV, Sweet.TV, Volia TV, DIVAN.TV, OmegaTV, YouTV и другие. Просмотр телевизионного контента посредством этих сервисов является одним из самых выгодных вариантов, ведь большинство сервисов уже автоматически настроены на вашем Smart TV – разумеется, если он у вас есть. Оплачивая ежемесячную абонплату, вы получите доступ не только к телеканалам, но и к библиотеке фильмов, сериалов, мультфильмов и т.п. в HD- и 4К-качестве. Вместе с традиционным телевидением у вас также возможен доступ к радио, подкастам и аудиокнигам. Абонентам также доступны опции TV Everywhere, когда можно просматривать контент откуда угодно, и Multiscreen, когда просмотр контента возможен одновременно на 3-5 устройствах, включая телевизор, планшет, монитор компьютера, смартфон и т.д.

Средняя стоимость доступа к одному из сервисов варьируется от 100 грн. Большинство сервисов имеет опцию пробного периода, где за 1 грн можно протестировать возможности и меню и понять, стоит ли оформлять подписку.

Среди иных популярных способов просмотра легального контента – подключение кабельного телевидения. Суть заключается в том, что прием телеканалов осуществляется через кабель, проложенный оператором (провайдером) к вашему дому. Чтобы подключить эту услугу, можно воспользоваться предложениями от провайдеров кабельного телевидения в вашем населенном пункте: Volia, Triolan, Lanet и другие. Сегодня средняя цена стандартного пакета, включающего в себя основные телеканалы, стартует от 99 грн.

Также абонент может подключиться к цифровому эфирному телевидению (Т2), где закодированные каналы остаются в открытом доступе. Т2 – это 32 общенациональных и региональных телеканала. Для такого подключения необходимы антенна и цифровой приемник DVB-Т2.

Узнать детальнее о каждом из вариантов подписки и сравнить цены можно, перейдя по ссылкам:

Узнать стоимость подключения цифрового телевидения Т2 можно, подобрав необходимый тюнер и проконсультировавшись насчет его установки в любом интернет-магазине.

Сервисы онлайн-телевидения (ОТТ):

платное телевидение кодирование каналов 2020
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