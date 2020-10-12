УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа

12 октября 2020, 15:30

Простые способы, которые подвластны даже самым неопытным пользователям.

youtub
youtube реклама убрать - простые способы

Хочется нам того или нет, но реклама преследует нас везде. И всем нам приходится с этим мириться или бороться. Для выбравших второй вариант редакция Главред рассказывает, как очистить YouTube от рекламы.

Блокировка рекламы Ютуб без приложений:

Для этого необходимо добавить точку в адресной строке после .com (не в конце строки, а перед /).. Нажмите "Ввод", чтобы страница перезагрузилась.

URL обычного видео с YouTube выглядит следующим образом:

youtube

Все, что нужно, чтобы сделать это видео без рекламы, это изменить его следующим образом:

youtube

После этого подавляющее большинство рекламных роликов (а в некоторых случаях все из них) просто не смогут прогрузиться, и вы мгновенно вернётесь к просмотру видео. Более подробно данный лайфхак мы освещали ранее.

Кстати, так же можно обходить показ рекламы на некоторых сайтах, которые просят деньги за просмотр контента.

Выключаем рекламу в ручном режиме:

Для этого нужно зайти на главную страницу Youtube, после чего в браузере запустить консоль:

  • Chrome/Opera 15+ — Ctrl+Shift+J под Windows/Linux/ChromeOS или Command-Option-J под Mac;
  • Firefox — Ctrl+Shift+K под Windows/Linux или Command-Option-K под Mac;
  • Opera 12 — Ctrl+Shift+I под Windows/Linux или Command-Option-I под Mac, затем нажать "Console";
  • Internet Explorer — F12 и выбрать "Console".

В окне консоли вставляем следующую команду:

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=oKckVSqvaGw; path=/; domain=.youtube.com";window.location.reload();

После этого никаких рекламных роликов больше не будет и можно спокойно наслаждаться просмотром любимых видео без назойливой Youtube рекламы каждые 5 минут.

Использование специальных расширений для браузера:

Если предыдущие способы вдруг не сработали, а youtube реклама каждые 5 минут по-прежнему не отступает, то всегда можно попробовать установку специальных расширений, которые направлены на устранение рекламы со всех сайтов, а не только Youtube.

Самым популярным из существующих вариантов является Adblock, у которого есть версии расширений для всех популярных браузеров. Процесс установки прост, а блокировка начнет свою работу моментально после того, как расширение будет установлено.

adblock
adblock

Уставновить AdBlock для Opera или Firefox.

Ранее Главред писал о том, как скачать видео с YouTube на компьютер и телефон, перечислив топ лучших сервисов. Если вы хотите сохранить любимые ролики с YouTube и пересматривать их в оффлайне, то для этого есть множество способов.

YouTube
Сейчас вы просматриваете новость «Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:57
"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19
15:36
В ЕС назвали условия санкционного удара по Лукашенко и его режиму Видео
15:35
Саакашвили отреагировал на свое избиение в Афинах Видео
15:30
Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа
15:29
Евросоюз принял решение по санкциям из-за отравления Навального Видео
15:23
Появился официальный трейлер экранизации Противостояние Стивена Кинга Видео
15:19
В горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, а Шевчик догоняет Вилкула - опрос
15:07
Досрочные каникулы из-за COVID-19: в Киеве приняли неожиданное решение Видео
14:58
Политолог спрогнозировал, насколько реальна отставка Шмыгаля
14:34
"Освідченні люди" и "кандидат на голову": "слуги народа" опозорились с предвыборной рекламой
14:33
Алена Шоптенко уходит с Танцев со звездами - заявление
14:28
У Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу Видео
14:16
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
13:51
Европейский Союз лупанул по Лукашенко санкциями Видео
13:42
Олег Винник поборол коронавирус и собрался на концерты Видео
13:37
Стали известны детали переговоров Лукашенко и оппозиции в СИЗО Видео
13:33
У Путина рассказали, когда Украина может получить российскую вакцину от коронавируса Видео
13:28
Сексологи рассказали о сексуальных трендах 2020 Видео
13:19
Порошенко стало лучше и его выписали из больницы Видео
13:17
В Украине заболеваемость пневмонией выросла в пять раз Видео
13:12
Участница Танці з зірками 2020 родила перед 7 эфиром и показала сына Фото
13:03
В Афинах неизвестные напали на Саакашвили Видео
12:59
В Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку Видео
12:56
Бунт против карантина: в Черкассах отказались от дистанционки и досрочных каникул Видео
12:55
Городская комиссия в Одессе может быть распущена - СМИ актуально
12:53
Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров Видео
12:42
Как прожить дольше: ученые указали на тип отношений, продлевающий жизнь Видео
12:41
"Могли бы побороться за премию Дарвина": Разумков оценил глупость некоторых нардепов
12:17
Обработка изображений в онлайн-сервисе: назван лучший графический редактор новости компании
12:13
В Беларуси предложили "обрезать" Лукашенко полномочия Видео
12:12
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
12:11
Муж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО Видео
12:05
"Пообещали посадки": Зеленский пригрозил Венедиктовой судьбой Рябошапки Видео
12:00
В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото Фото
11:34
Стивен Кинг с юмором оценил российский сериал Эпидемия
11:33
Евросоюз вспомнил России отравление Скрипалей и на год продлил санкции Видео
11:33
"Война и ненависть": Зеленский рассказал, что думает о россиянах Видео
11:28
Коронавирус может "жить" на деньгах и телефонах почти месяц – ученые
11:26
Читайте состав: определены опасные для кожи ингредиенты косметических средств Видео
11:20
У Пашиняна обвинили Анкару и Баку в срыве миссии России по Нагорному Карабаху Видео
11:12
Больницы забиты до отказа: в Минздраве назвали области, где коронавирус набрал темп Видео
10:50
Украинская телеведущая вместе с коллегами заразилась коронавирусом
10:40
Евросоюз решает, как наказать россиян из-за отравления Навального Новичком Видео
10:40
Три победы России в Нагорном Карабахе мнение
10:21
Зеленский допустил уход с поста президента Украины Видео
10:09
Зеленский признал, что не выполнил обещание завершить войну Видео
09:58
Коронавирус наступает: киевский Дворец спорта станет инфекционным госпиталем - нардеп Видео
09:54
Яйца: названы 10 интересных фактов Видео
09:29
Трамп надумал до выборов заключить ядерную сделку с Россией - СМИ Видео
09:19
Коронавирус в Киеве за сутки заразил почти в три раза меньше людей, чем днем ранее Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять