Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа

youtube реклама убрать - простые способы

Хочется нам того или нет, но реклама преследует нас везде. И всем нам приходится с этим мириться или бороться. Для выбравших второй вариант редакция Главред рассказывает, как очистить YouTube от рекламы.

Блокировка рекламы Ютуб без приложений:

Для этого необходимо добавить точку в адресной строке после .com (не в конце строки, а перед /).. Нажмите "Ввод", чтобы страница перезагрузилась.

URL обычного видео с YouTube выглядит следующим образом:

Все, что нужно, чтобы сделать это видео без рекламы, это изменить его следующим образом:

После этого подавляющее большинство рекламных роликов (а в некоторых случаях все из них) просто не смогут прогрузиться, и вы мгновенно вернётесь к просмотру видео. Более подробно данный лайфхак мы освещали ранее.

Кстати, так же можно обходить показ рекламы на некоторых сайтах, которые просят деньги за просмотр контента.

Выключаем рекламу в ручном режиме:

Для этого нужно зайти на главную страницу Youtube, после чего в браузере запустить консоль:

Chrome/Opera 15+ — Ctrl+Shift+J под Windows/Linux/ChromeOS или Command-Option-J под Mac;

Firefox — Ctrl+Shift+K под Windows/Linux или Command-Option-K под Mac;

Opera 12 — Ctrl+Shift+I под Windows/Linux или Command-Option-I под Mac, затем нажать "Console";

Internet Explorer — F12 и выбрать "Console".

В окне консоли вставляем следующую команду:

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=oKckVSqvaGw; path=/; domain=.youtube.com";window.location.reload();

После этого никаких рекламных роликов больше не будет и можно спокойно наслаждаться просмотром любимых видео без назойливой Youtube рекламы каждые 5 минут.

Использование специальных расширений для браузера:

Если предыдущие способы вдруг не сработали, а youtube реклама каждые 5 минут по-прежнему не отступает, то всегда можно попробовать установку специальных расширений, которые направлены на устранение рекламы со всех сайтов, а не только Youtube.

Самым популярным из существующих вариантов является Adblock, у которого есть версии расширений для всех популярных браузеров. Процесс установки прост, а блокировка начнет свою работу моментально после того, как расширение будет установлено.

adblock

Уставновить AdBlock для Opera или Firefox.

Ранее Главред писал о том, как скачать видео с YouTube на компьютер и телефон, перечислив топ лучших сервисов. Если вы хотите сохранить любимые ролики с YouTube и пересматривать их в оффлайне, то для этого есть множество способов.