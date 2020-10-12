Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа

Простые способы, которые подвластны даже самым неопытным пользователям.
Хочется нам того или нет, но реклама преследует нас везде. И всем нам приходится с этим мириться или бороться. Для выбравших второй вариант редакция Главред рассказывает, как очистить YouTube от рекламы.
Блокировка рекламы Ютуб без приложений:
Для этого необходимо добавить точку в адресной строке после .com (не в конце строки, а перед /).. Нажмите "Ввод", чтобы страница перезагрузилась.
URL обычного видео с YouTube выглядит следующим образом:
Все, что нужно, чтобы сделать это видео без рекламы, это изменить его следующим образом:
После этого подавляющее большинство рекламных роликов (а в некоторых случаях все из них) просто не смогут прогрузиться, и вы мгновенно вернётесь к просмотру видео. Более подробно данный лайфхак мы освещали ранее.
Кстати, так же можно обходить показ рекламы на некоторых сайтах, которые просят деньги за просмотр контента.
Выключаем рекламу в ручном режиме:
Для этого нужно зайти на главную страницу Youtube, после чего в браузере запустить консоль:
- Chrome/Opera 15+ — Ctrl+Shift+J под Windows/Linux/ChromeOS или Command-Option-J под Mac;
- Firefox — Ctrl+Shift+K под Windows/Linux или Command-Option-K под Mac;
- Opera 12 — Ctrl+Shift+I под Windows/Linux или Command-Option-I под Mac, затем нажать "Console";
- Internet Explorer — F12 и выбрать "Console".
В окне консоли вставляем следующую команду:
document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=oKckVSqvaGw; path=/; domain=.youtube.com";window.location.reload();
После этого никаких рекламных роликов больше не будет и можно спокойно наслаждаться просмотром любимых видео без назойливой Youtube рекламы каждые 5 минут.
Использование специальных расширений для браузера:
Если предыдущие способы вдруг не сработали, а youtube реклама каждые 5 минут по-прежнему не отступает, то всегда можно попробовать установку специальных расширений, которые направлены на устранение рекламы со всех сайтов, а не только Youtube.
Самым популярным из существующих вариантов является Adblock, у которого есть версии расширений для всех популярных браузеров. Процесс установки прост, а блокировка начнет свою работу моментально после того, как расширение будет установлено.
Уставновить AdBlock для Opera или Firefox.
Ранее Главред писал о том, как скачать видео с YouTube на компьютер и телефон, перечислив топ лучших сервисов. Если вы хотите сохранить любимые ролики с YouTube и пересматривать их в оффлайне, то для этого есть множество способов.