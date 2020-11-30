Как включить комментарии в Телеграм-канале: простая инструкция

Telegram / Скриншот

Ни для кого не секрет, что до последнего времени Telegram был единственной крупной социальной сетью, в которой отсутствовала функция комментирования постов. На практике, комментарии были и раньше, но их можно было подключить только с помощью бота, а работали они на базе сторонних ресурсов.

По состоянию на сегодня популярный мессенджер таки обзавелся вожделенной функцией, в рамках которой комментарии работают внутри Телеграма на базе публичных чатов. Так, в частности, если к каналу прикреплена группа для обсуждений, под каждой его публикацией отобразится новая кнопка для перехода к комментариям.

В данном статье мы расскажем все, что про них нужно знать и как с ними работать.

Как включить комментарии в Телеграм канале:

Для начала, если группы ещё нет, её необходимо создать. На мобильной версии это делается через иконку "Написать" в верхнем правом углу (на десктопе – через левое боковое меню), далее "Создать группу".

Придётся указать хотя бы одного пользователя из доступных контактов, который будет в чате изначально, ввести название и загрузить аватарку.

Следующий шаг – сделать группу публичной, так как по умолчанию группа создается закрытой. Для этого нажмите на графу "Тип группы", смените группу на "Публичный" и пропишите ей свой адрес, после чего нажмите "Готово".

После того как группа создана, её нужно указать в настройках канала. Для этого выполните следующую процедуру:

Зайдите в профиль своего канала;

Справа вверху нажмите на кнопку "Изменить";

В графе "Обсуждение" добавьте группу – если у вас уже привязана группа к каналу, тогда комментарии должны заработать сами по себе после обновления приложений до последней версии;

Нажмите "Привязать группу".

Все новые посты из канала будут дублироваться в привязанной группе, а на базе этой группы, под каждой публикацией, появится кнопка "Комментировать".

В том случае, если вас нет среди участников группы, привязанной к каналу, вы будете получать оповещения об ответах на ваши комментарии через специальный чат "Ответы".

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