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Карту Cyberpunk 2077 сравнили с GTA V – Найт-Сити поражает своим размахом

7 декабря 2020, 13:30

А проверить это лично можно будет уже совсем скоро – до релиза игры осталось всего три дня.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

До выхода ролевого боевика Cyberpunk 2077 остаются считанные дни, потому всё больше данных просачивается в сеть. На сей раз появилось видео, в котором сравнили карту Найт-Сити и Лос-Сантос из GTA V. Оказалось, что город, "который нам нужно сжечь", больше практически в два раза.

Раньше всплывала информация о том, что игровой мир Cyberpunk 2077 будет меньше, чем в The Witcher 3 по километражу, но её насыщенность контентом гораздо более высокая. Судя по ролику, Найт-Сити в двенадцать раз больше, чем Велен и Новиград вместе взятые.

В Киберпанке также будет территория за пределами Найт-Сити. К городу прилегают Пустоши – малонаселённые локации, которые можно исследовать при прохождении. На данный момент сложно предугадать, какую именно площадь они охватывают, так как информацию на этот счёт разработчики не предоставляли.

А проверить это лично можно будет уже совсем скоро – до релиза игры осталось всего три дня. Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее была названа реальная продолжительность игры. Так, в частности, на прохождение сюжетной линии Киберпанка на лёгком уровне сложности понадобится около 24 часов. Об этом рассказал пользователь популярного игрового форума ResetEra под ником Hobbes, которому посчастливилось заполучить игру раньше времени.

Он отметил, что за это время он прошёл не более десяти побочных миссий и был всецело сконцентрирован на сюжете. К слову, на получение альтернативных концовок ушло ещё два часа игры.

Впрочем, несмотря на скромную по современным меркам продолжительность, геймер оказался крайне доволен темпом повествования, но отметил, что на легком уровне сложности многие механики просто не работают должным образом. Их можно смело игнорировать.

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