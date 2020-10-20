Киану Ривз под песню Билли Айлиш рекламирует Cyberpunk 2077

Новый рекламный ролик Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

До выхода Киберпанк 2077 официально осталось меньше месяца, в честь этого события разработчики выпустили новый трейлер игры с Киану Ривзом под аккомпанемент "Bad Guy" Билли Айлиш.

"Зачем ты пришёл сюда? Ради веселья? Ради силы? Чтобы прокачать все системы на максимум? Да. До того, как получить пулю… Ты сожжёшь этот город".

Cyberpunk 2077 — это ролевой боевик от CD Project RED, отошедший от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году. В центре внимания — протагонист с лаконичным именем Ви, который занимается различной деятельностью на грани закона, хотя в Найт-Сити закон давно существует лишь на бумаге.

Игрокам доступно огромное количество уникального оружия, различных технических гаджетов, а также умений на все случаи жизни. Из оригинальной настольной игры Cyberpunk 2077 позаимствовала и концепцию классов персонажей, правда, перенесены из оригинальной настолки оказались далеко не все классы.

Игра также предлагает игрокам определиться со своей историей происхождения, которая влияет на различные события, наличие или отсутствие определенных NPC — словом, все как в настольной игре Cyberpunk 2020.

Cyberpunk 2077 / CD Project RED

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.