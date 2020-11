Киберпанк 2077 – что показали в заключительном эпизоде Night City Wire

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Поляки из CD Projekt RED официально представили заключительный пятый эпизод онлайн-шоу Night City Wire, посвятив его рокеру Джонни Сильверхенду – персонажу Киану Ривза в мире Киберпанка 2077.

Разработчики представили свежий ролик с демонстрацией игрового процесса, поведали о работе над звуковым сопровождением игры, включая языковую локализацию, и о том, как г-н Ривз воплотил в жизнь своего героя.

Для начала авторы показали свежий трейлер о персонаже Ривза – "В голове протагониста будет находиться чип, на котором будет записана копия сознания Джонни Сильверхенда, в следствие чего Ви сможет прожить воспоминания персонажа Киану Ривза, который бесследно исчез более 50 лет назад".

Затем Киану Ривз поделился своими впечатлениями от работы над своей первой видеоигрой, а также рассказывает о противоречивом характере Джонни + много закадровых отрезков, на которых можно увидеть актеров в мо-кап костюмах.

Следом авторы рассказали о процессе создания музыки для Cyberpunk 2077. При записи оригинального саундтрека композиторы объединяли разные жанры в одно гармоничное звучание. В основном OST игры будет состоять из отголосков индастриала и рейва.

В игре можно будет услышать более 150 оригинальных треков. Стримеры смогут спокойно транслировать игру не боясь получить бан за авторские права. Разработчики добавят специальный пункт в опциях, который отключит несколько "опасных" треков для стримеров".

И напоследок показали новый геймплейный трейлер, способный убить всю интригу вокруг игры, или же наоборот заставить вас как можно быстрее оформить на нее предзаказ, если вы еще не успели этого сделать – "Welcome to the next generation of open-world games – Immerse yourself".

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

