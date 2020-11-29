Киберпанк 2077 еще не вышел, а уже получил порно-пародию

Героиня Grimes из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Менеджер отдела развития бизнеса студии CD Projekt Red Рафал Яки (Rafal Jaki) опубликовал в своём твиттере занимательный баннер с порно-пародией на грядущий ролевой проект Cyberpunk 2077. Причем не простую, а в VR и 8K-разрешении.

Публикация была сопровождена комментарием "Полагаю, подражание – это высшая степень похвалы?". В комментариях к оригинальной записи представитель студии также поведал о существовании других необычных проектах во вселенной Киберпанка.

Так, в частности, в Москве существует эротическое шоу по мотивам мира будущего, а порно-пародия, найденная Рафалем, отнюдь не единственная. Теперь, шутят фанаты, придется ознакомиться с порно-пародией – в ознакомительных целях естественно, вдруг там есть ценный лор.

Рафал Яки / Twitter-страничка

Что примечательно, это отнюдь не первый раз, когда по играм CD Projekt Red выходит порнография. Впервые подобная слава пришла к студии после выхода второго Ведьмака, главную роль в экранизации которого сыграла Саша Грей.

Напомним, что Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".