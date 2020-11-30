Киберпанк 2077 продолжает покорять "Игра уже не вышла, а уже..." чарты

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

До релиза ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте, остаётся всего ничего – релиз назначен на 10-ое декабря и уже точно никуда не сместится.

В связи с этим не удивительно, что игра то ли дело мелькает на новостных порталах, посвящённых играм. Так, в частности, ранее этим днем были опубликованы свежие данные о продажах в сервисе цифровой дистрибуции Steam за прошедшую неделю.

Первое место уже вторую неделю подряд по-прежнему удерживают предзаказы Киберпанка 2077 – позиции, к слову, формируются на основе выручки, которую получил продукт за 7 дней.

Вторая позиция также осталась неизменной – она за Valve Index VR Kit, новейшей разработки компании Valve. Тем временем с третьей строчки стартовал симулятор Football Manager 2021, а топ-5 закрыли хоррор Phasmophobia и ролевая игра Hades.

Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam:

Cyberpunk 2077 (предзаказы) Valve Index VR Kit Football Manager 2021 Phasmophobia Hades Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection PlayerUnknown’s Battlegrounds Death Stranding DOOM Eternal

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

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Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".