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Киберпанк 2077 продолжает покорять "Игра уже не вышла, а уже..." чарты

30 ноября 2020, 19:29

Новая игра от создателей Ведьмака уже вторую неделю держит лидерство по объему выручки в Steam.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

До релиза ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте, остаётся всего ничего – релиз назначен на 10-ое декабря и уже точно никуда не сместится.

В связи с этим не удивительно, что игра то ли дело мелькает на новостных порталах, посвящённых играм. Так, в частности, ранее этим днем были опубликованы свежие данные о продажах в сервисе цифровой дистрибуции Steam за прошедшую неделю.

Первое место уже вторую неделю подряд по-прежнему удерживают предзаказы Киберпанка 2077 – позиции, к слову, формируются на основе выручки, которую получил продукт за 7 дней.

Вторая позиция также осталась неизменной – она за Valve Index VR Kit, новейшей разработки компании Valve. Тем временем с третьей строчки стартовал симулятор Football Manager 2021, а топ-5 закрыли хоррор Phasmophobia и ролевая игра Hades.

Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam:

  1. Cyberpunk 2077 (предзаказы)
  2. Valve Index VR Kit
  3. Football Manager 2021
  4. Phasmophobia
  5. Hades
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Halo: The Master Chief Collection
  8. PlayerUnknown’s Battlegrounds
  9. Death Stranding
  10. DOOM Eternal
Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

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Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam GOG
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