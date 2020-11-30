Киберпанк 2077 продолжает покорять "Игра уже не вышла, а уже..." чарты

Новая игра от создателей Ведьмака уже вторую неделю держит лидерство по объему выручки в Steam.
До релиза ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте, остаётся всего ничего – релиз назначен на 10-ое декабря и уже точно никуда не сместится.
В связи с этим не удивительно, что игра то ли дело мелькает на новостных порталах, посвящённых играм. Так, в частности, ранее этим днем были опубликованы свежие данные о продажах в сервисе цифровой дистрибуции Steam за прошедшую неделю.
Первое место уже вторую неделю подряд по-прежнему удерживают предзаказы Киберпанка 2077 – позиции, к слову, формируются на основе выручки, которую получил продукт за 7 дней.
Вторая позиция также осталась неизменной – она за Valve Index VR Kit, новейшей разработки компании Valve. Тем временем с третьей строчки стартовал симулятор Football Manager 2021, а топ-5 закрыли хоррор Phasmophobia и ролевая игра Hades.
Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam:
- Cyberpunk 2077 (предзаказы)
- Valve Index VR Kit
- Football Manager 2021
- Phasmophobia
- Hades
- Red Dead Redemption 2
- Halo: The Master Chief Collection
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Death Stranding
- DOOM Eternal
Читайте такжеКиберпанк 2077 еще не вышел, а уже получил порно-пародию
Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Ранее кто-то умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony. В связи с этим, мы рекомендуем нашим читателям быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".