Киберпанк 2077 – стало известно, когда покажут новый геймплей

Премьера состоится 15-го октября в 19:00 по киевскому времени.
Студия CD Projekt RED объявила новую дату выхода четвертого выпуска информационной передачи Night City Wire, посвящённой горячо ожидаемому ролевому боевику Cyberpunk 2077.
Как сообщается в Twitter-аккаунте тайтла, новый эпизод Night City Wire выйдет уже на следующей неделе, в четверг, и предположительно продлится порядка 25 минут. На этот раз разработчики расскажут о внешнем виде и характеристиках автомобилей в игре. Стоит ожидать много нового геймплея и других анонсов.
Напомним, что релиз третьего эпизода состоялся 18 сентября — там разработчики представили новый красочный трейлер игры, посвященный мрачному и одновременно сияющему городу Найт-Сити.
Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК:
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.
Релиз игры состоится 19 ноября 2020 года.