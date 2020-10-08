Киберпанк 2077 – стало известно, когда покажут новый геймплей

Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Студия CD Projekt RED объявила новую дату выхода четвертого выпуска информационной передачи Night City Wire, посвящённой горячо ожидаемому ролевому боевику Cyberpunk 2077.

Как сообщается в Twitter-аккаунте тайтла, новый эпизод Night City Wire выйдет уже на следующей неделе, в четверг, и предположительно продлится порядка 25 минут. На этот раз разработчики расскажут о внешнем виде и характеристиках автомобилей в игре. Стоит ожидать много нового геймплея и других анонсов.

Напомним, что релиз третьего эпизода состоялся 18 сентября — там разработчики представили новый красочный трейлер игры, посвященный мрачному и одновременно сияющему городу Найт-Сити.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК:

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине GOG - 850 гривен.

В магазине Steam - 899 гривен.

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

Релиз игры состоится 19 ноября 2020 года.