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Киберпанк 2077 – в новом выпуске Night City Wire расскажут про героя Киану Ривза

13 ноября 2020, 17:42

Премьера состоится 19-го ноября в 19:00 по киевскому времени.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Польская студия CD Projekt RED официально подтвердила дату выхода пятого выпуска информационной передачи Night City Wire, посвящённой горячо ожидаемому ролевому боевику Cyberpunk 2077.

Как сообщается в Twitter-аккаунте тайтла, новый эпизод Night City Wire выйдет уже на следующей неделе, в четверг, и будет куда масштабнее предыдущих. На этот раз разработчики расскажут о главной рок-звезде проекта Джонни Сильверхэнду, а также музыке из Найт-Сити. Стоит ожидать много нового геймплея и других анонсов.

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Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

По состоянию на сегодня релиз игры запланирован на 10 декабря.

Cyberpunk 2077 - системные требования:

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)
  • DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 780 (3 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 470
  • 70 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
  • DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon R9 Fury
  • 70 ГБ свободного места, SSD

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

Киану Ривз CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series S
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