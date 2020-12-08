Киберпанк начнется уже вот-вот – CD Projekt опубликовала эффектный релизный трейлер игры

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Разработчики из польской студии CD Project RED опубликовали эффектный трейлер грядущего ролевого экшена Cyberpunk 2077, посвященный скорому релизу игры. Слоган ролика – Что ты выберешь: тихую жизнь или смерть в лучах славы?

С анонса игры прошло ни много ни мало восемь лет – Киану Ривз успел перезапустить карьеру, а Activision сделала 12 частей Call of Duty. Разработка Киберпанка являлась своего рода константой, без которой мир игр представить-то сложно, чего уж говорить о новостных лентах.

События игры разворачиваются в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за Ви, наёмника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.

Cyberpunk 2077 - релизный трейлер

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Напомним, что вчера вечером студия CD Projekt RED наконец сняла эмбарго на публикацию онлайновых обзоров свой ролевой игры Cyberpunk 2077. Как и следовало ожидать, новое творение поляков вызвало практически всеобщий восторг – средний балл игры составил внушительные 91/100.

В целом, критики хвалят сюжет, мир и то, как устроен Найт-Сити. Правда, судя по рецензиям, в игре очень много багов. В некоторых обзорах говорят о том, что разработчикам стоило сделать перенос ещё хотя бы один раз.