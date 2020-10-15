Киевская художница привлекла внимание разработчиков "Ведьмака"

CD Projekt оценили фанатский арт по "Ведьмаку"

Разработчики серии Ведьмака и предстоящего боевика Cyberpunk 2077 из польской студии CD Projekt Red часто публикуют у себя на Twitter-страничке различного рода творческий контент по их играм. В частности, косплей или фанатские арты по всеми полюбившейся вселенной "Ведьмака".

В этот раз они обратили внимание на нашу соотечественницу из Киева Александру Медведенко, которая представила свое видение Цири — одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота, которая подарила нам незабываемую историю и не позволил заскучать уже после первых десяти часов игры. Она — главный мотив для Геральта идти дальше, и главный мотив для нас наблюдать за путешествиями одинокого Белого волка, поэтому разработчики вдвойне оценили старания художницы.

Другие работы Александры можно посмотреть здесь.

Напомним, что релиз Ведьмак 3: Дикая Охота состоялся 19 мая 2015 года. Игра задала новые стандарты жанра, получила всемирное признание и любовь фанатов.

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