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"Кина не будет": Ремейка Red Dead Redemption можно не ждать – по крайней мере, пока

24 ноября 2020, 14:44

Громыхнувшая новость была разоблачена ещё до того, как успела отгреметь полностью.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

К сожалению, не всем хорошим мечтам суждено сбыться. Редактор портала Kotaku у себя в твиттере опроверг появившуюся ранее информацию о существовании сборника Red Dead Redemption: The Outlaws, в который должны были войти ремастер оригинальной игры 2010-го и улучшенная версия RDR 2 для консолей нового поколения.

Автор портала провел небольшой анализ и пришел к выводу, что обложка игры – это обычный "ленивый" фотошоп. Если загуглить картинки Моргана, то те, что стоят на обложке, будут буквально первыми в поисковом запросе в хорошем качестве и без фона.

Солнце на заднем плане героев тоже вырезано с одной из обложек игры. Однако, если немного "поиграть" с настройками цвета, то можно заметить, что автор обложки не убрал деревья с фона, а просто поместил персонажей поверх.

Кроме того, создатель утки допустил одну большую оплошность – то, что дата возможности вернуть товар значится раньше, чем предполагаемая дата релиза. Так что продолжаем грустить без ремейка Red Dead Redemption. По крайней мере, до тех пор, пока Rockstar Games не решат воплотить фантазии поклонников в реальность.

Напомним, что релиз RDR2 на Playstation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 97 баллов из 100. Больших похвал удостоились только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online.

Rockstar Rockstar Games Red Dead Redempion 2 Red Dead Redemption 2
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