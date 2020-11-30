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Apple подала в суд на ФАС России после обвинений в монополизме

30 ноября 2020, 18:43

В правом углу Apple, в левом – антимонопольная служба России.

Apple
Apple / Unsplash

Американская компания Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России. По данным сайта Арбитражного суда Москвы, его зарегистрировали 23 ноября, но детали дела не уточняется.

Ранее в этом году ФАС назвала Apple монополистом и обязала изменить правила магазина App Store. На тот момент речь шла о правилах, согласно которым компания может не допускать на платформу разработчиков по любой причине – даже если они отвечают ее требованиям.

Такое решение регулятор вынес после разбирательства по жалобе "Лаборатории Касперского", которая заявляла, что компания необоснованно отклоняла некоторые версии приложения для родительского контроля в App Store.

Отмечается, что Apple должна была выполнить требования ФАС до 30 ноября, но на текущий момент так этого и не сделала. Заседание по иску к Федеральной антимонопольной службе запланировано на 17 января следующего года.

ФАС России / Известия

Ранее мы сообщали, что министерство юстиции США и генеральные прокуроры штатов планируют подать масштабный антимонопольный иск против Google с требованием продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса.

Власти считают, что в американской корпорации слишком много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы, который оценивается в 162 миллиарда долларов на сегодняшний день.

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