Компания Oppo представила концептуальный складной смартфон: он величиной с кредитную карту

OPPO & nendo / прототип

Производитель потребительской электроники премиум-класса OPPO совместно с японской дизайн-студией nendo показала концепт смартфона-трансформера с очень вытянутым дисплеем и необычным тройным шарниром.

В сложенном состоянии это устройство легко помещается в ладони, а разложив одну секцию, можно пользоваться 1.5-дюймовым экранчиком, например, для приёма звонков или быстрых ответов.

Следующий шаг даст дисплей 3.15 дюйма – по словам OPPO, такой размер идеально подойдет для съемки или казуальных игр. В полностью разложенном состоянии пользователю доступен вытянутый 7-дюймовый дисплей с тонкими рамками.

Сзади у телефона есть четыре камеры. Вдобавок на корпусе разместился отсек под стилус, а на одной из боковых граней есть четыре круглых кнопки.

Планирует ли компания воплотить задумку в реальность и выпустить такой смартфон на рынок – неизвестно.

Напомним, что ранее инсайдеры поделились новыми изображениями доселе неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21. Судя по ним, смартфон выйдет в пяти расцветках: черной, белой, фиолетовой, розовой и серой. Впрочем, скорее всего, только некоторые из доступных вариантов будут продаваться в нашей стране официально.

Ожидается, что Galaxy S21 получит 6.2-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, тройную основную камеру на 12, 12 и 64 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. В серию также войдут Galaxy S21+ и S21 Ultra с экранами диагональю 6.7 и 6.8 дюйма соответственно.

Презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21, по слухам, состоится уже в следующем месяце, 14 января. Предположительно, в этот же день компания откроет предзаказ на новинки, а в продажу они поступят 29 января.