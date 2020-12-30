Компания Rockstar Games отказалась от многоожидаемого сиквела в пользу GTA 6: что известно

Rockstar Games лого / Push Square

Если кто-то из поклонников Rockstar Games до сих пор надеется и ждет выхода продолжения хулиганского экшена в открытом мире Bully, то ждать предстоит долго.

Инсайдер Tez2 сообщил на форуме GTA, что разработка игры никогда толком не выходила за подготовительную стадию, а в 2017-м и вовсе была прекращена в пользу сначала Red Dead Redemption 2, а затем GTA 6.

Данный слух подтверждает и другой инсайдер под ником Yan2295, который ранее делился закрытой информацией о проектах Take-Two Interactive ещё до официальных анонсов. Неофициальные сообщения об отмене Bully 2 появляются в сети уже в третий раз. По неподтверждённой информации, проект свернули в 2009 году из-за разработки первой Red Dead Redemption, а затем в 2013 году вследствие внутренних проблем студии.

Скорее всего, проблемы с продолжением Bully также связаны с более сдержанным финансовым потенциалом. Вряд ли полный иронии и социальной сатиры проект про школьного задиру может хотя бы приблизиться к продажам GTA и Red Dead, что и понимают руководители компании. При этом создание Bully вряд ли обойдётся сильно дешевле популярных тайтлов про угонщика или ковбоев.

Прошедшей весной известный игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщал, что следующей игрой Rockstar Games станет Grand Theft Auto VI. Он утверждал, что проект находится на ранней стадии и официальная информация о ней появятся ещё очень нескоро.

Официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Кадр из Bully / Rockstar Games

Ранее в Сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее наполнением.