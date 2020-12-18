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Компания Samsung раскрыла судьбу смартфонов линейки Galaxy Note

18 декабря 2020, 14:51
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В следующем году всё же стоит ожидать фаблеты данной линейки.

Samsung
Samsung / RTE

Продолжительное время появляются новости о том, что компания Samsung попрощается со смартфонами линейки Galaxy Note, а взамен сосредоточиться на развитии складных смартфонов.

Так, на днях анонимный представитель компании подтвердил агентству Yonhap, что Samsung на текущий момент не намерена прекращать выпуск одной из своих самых популярных линеек смартфонов.

Ожидается, что новые модели флагманских фаблетов будут показаны уже в следующем году. Сотрудник Samsung также добавил следующее: тот факт, что Samsung планирует распространить некоторые ключевые фишки Galaxy Note на другие смартфоны компании – в частности, речь идет о следующем поколение Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra / PhoneArena

Ранее бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек. Все они отличаются как внешне, так и по характеристикам, а ценник, в зависимости от модели, варьируется от 4.5 до 9 тысяч гривен.

По уверению производителя, данная линейка смартфонов ориентирована, в первую очередь, на тех, кому необходимо качественное, но при этом современное устройство с широкой функциональностью за доступные деньги.

Samsung Samsung Galaxy S20 Galaxy Z Flip Oppo
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