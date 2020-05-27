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SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос

27 мая 2020, 23:25

Корабль Crew Dragon на ракете Falcon 9 должен был отправиться на Международную космическую станцию с мыса Канаверал. Позже миссию отменили.

астроанавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен - фото NASA/Kim Shiflett

Компания SpaceX Илона Маска должна была впервые отправить космонавтов в открытый космос. Это событие должно было произойти сегодня, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени - корабль Crew Dragon на ракете Falcon 9 планировал отправиться на Международную космическую станцию с мыса Канаверал на побережье американского штата Флорида.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений, старт ракеты можно было посмотреть исключительно в режиме онлайн. 

Кто полетел в космос

На МКС сегодня должны были отправятся два опытных астронавта - Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они были в числе первых космонавтов, которые начали работать на кораблях нового поколения SpaceX. На счету Бенкена две космические миссии, Херли также совершил два полета на космическом шаттле.

С 13 мая Херли и Бенкен находились на карантине, в целях предосторожности им сделали тесты на коронавирус. 

Полет продлится около суток, и уже 28 мая Crew Dragon причалит к стыковочному адаптеру на модуле Harmony в американском сегменте МКС. Там астронавты присоединятся к основной экспедиции МКС-63 - командиру Кристоферу Кэссиди (США) и российским бортинженерам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Цель миссии

Астронавтам предстоит оценить готовность нового корабля SpaceX Crew Dragon к доставке людей на орбиту. Кроме того, они проверят функциональность новой автоматической системы стыковки (грузовой Dragon стыковался с МКС в ручном режиме с помощью манипулятора).

На МКС Херли и Бенкен могут пробыть от 30 до 119 дней. Решение о продолжительности миссии примет NASA после стыковки. Экипаж будет ежедневно выполнять тесты всех бортовых систем корабля и участвовать в совместных задачах с другими членами экспедиции.

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В рамках миссии Роберт Бенкен выйдет в открытый космос и совместно с Кристофером Кэссиди установит новые аккумуляторные литиево-ионные батареи снаружи станции.

Запуск Crew Dragon является знаковым в истории современной космонавтики. Впервые с 2011 года американские астронавты отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на корабле частной компании, разработанном совместно с NASA.

Однако, позже стало известно, что компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли на ракете Falcon 9 должен был начаться в 22:33 по киевскому времени.

Корабль Crew Dragon не отправился на МКС, как было запланированно. Резервный запуск перенесли на субботу и воскресенье.

Как ранее писал Главред, Илон Маск и певица Граймс стали родителями - у них родился мальчик. Об этом Илон Маск написал в своем Твиттере. Пока что он не выдал его имени, но зато добросердечно показал много фото.

Также отметим, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новый снимок северной части Юпитера.

космос Илон Маск
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