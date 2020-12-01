Компания Xiaomi выпустила стильную и бесшумную мышку по приятной цене

MIIIW Wireless Silent Mouse / Xiaomi

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появилась стильная беспроводная мышка MIIIW Wireless Silent Mouse, фишкой которой стали, так называемые, "бесшумные" кнопки. Устройство доступна в двух цветах: белом и чёрном с красным акцентом.

Как говорится в официальном описании, мышь оснащена четырьмя "бесшумными кнопками", которые производят щёлкающие звуки при нажатии с уровнем громкости около 30-40 дБ. Помимо двух стандартных кнопок и колесика в мышке имеется дополнительная клавиша для переключения различных режимов DPI – можно выбрать 800, 1200 или 1600 DPI.

Также над колесиком есть красный светодиодный индикатор, который указывает не только на выбранный режим DPI, но и на уровень заряда двух батареек типа AAA. Мышь совместима с операционной системой Windows 10, а также macOS 10.10 и новее.

MIIIW Wireless Silent Mouse / Xiaomi

В Китае по предзаказу за новинку просят всего 39 юаней (около 199 грн по курсу). После начала розничных продаж стоимость повысят до 49 юаней (≈219 грн). О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее компания LG объявила о начале продаж персонального очистителя воздуха в виде защитной маски, который позиционируется как альтернатива дешевым и одноразовым маскам.

В зависимости от выбранного режима мощности маска проработает от двух до восьми часов – внутри неё стоит аккумулятор ёмкостью 820 мАч. Зарядка в свою очередь происходит с помощью комплектного футляра с ультрафиолетовым стерилизатором, убивающим микробов.