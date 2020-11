Композитор The Last of Us тизерит большой анонс – поклонники теряются в догадках

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Густаво Сантаолалья, знаменитый композитор, который написал саундтрек для двух частей The Last of Us, несказанно рад тому факту, что сиквел лидирует по количеству номинаций на The Game Awards 2020.

Своей радостью он поделился в своем твиттере, написав, что: "Это только начало". Поклонники сразу же увидели в этом намек на то, что на шоу нас ожидает некий анонс, связанный с The Last of Us, одним из главных флагманов игрового подразделения корпорации Sony.

Масла в огонь подлил и ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley), сконцентрировав особое внимание на "Это только начало". Обмен неким тайным шифром заставил многих фанатов игры ломать голову над различными теориями о том, что он может значить.

Пока многие склоняются к тому, что речь идет о многопользовательском режиме в The Last of Us Part II, о которой ранее уже упоминали разработчики, либо о сюжетном дополнении для игры (вроде Left Behind для оригинальной игры). Но что примечательно, ранее творческий директор игры Нил Дракман (Neil Druckman) уже успел подтвердить, что они не собирается выпускать сюжетное дополнение к The Last of Us Part II.

Возможно, студия уже начала работу над совершенно новым продуктом для PlayStation 5... либо же третья игра в серии TLoU выйдет раньше, чем предполагалось. Напомним, что ранее исполнитель роли отца Эбби в The Last of Us Part II объявил о возвращении к работе.

Релиз The Last of Us: Part II состоялся летом этого года только на PS4. На новой консоли PS5 игра будет доступна в рамках программы обратной совместимости.